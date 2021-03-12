俄勒岡州ShakeAlert地震預警系統周四正式啟用



（本報綜述）俄勒岡州政府在周四（11日）正式啟動一個全新的地震預警系統ShakeAlert，這個ShakeAlert結合手機程式（App）向市民提供地震預警、應變措施指南等。民眾無需註冊即可接收ShakeAlert通知，唯一需要做的是在手機的設置啟用緊急警報（WEA）功能，那就可隨時接收有關地震的預警，民眾亦可選擇在手機下載ShakeAlertUSA的應用程式。

據了解，部署於美國西海岸的ShakeAlert EEW系統是近幾年由美國地質調查局（USGS）跟州與大學的合作夥伴共同發展，倚賴由地震儀構成的網路，由地震初始就能快速偵測與精準定位震央位置，並在更具毀滅性的主震到達前，迅速發送預警。

這個ShakeAlert地震預警系統不能預測到地震有多長，只能預報已開始的地震，並會繼續監察情況直至地震停下來。

俄勒岡州緊急事務管理辦公室的Althea Rizzo表示：“如果發生大地震，並且持續升級，您可能會收到多個警報。”

ShakeAlert有兩個實際的程序：

第一：它向我們的手機發送警報，使民眾有機會立即行動，保護自己。

第二：啟動商業建築物的自動化措施來保護生命和關鍵基礎設施。例如，它可以打開消防局的車庫門和電梯門，這樣消防車和消防員就不會被困在內。它也可以阻擋車輛上橋，當橋樑在晃動時不會出意外。此外，它可以減慢火車和運輸系統的速度，並自動保護如天然氣，水和電之類的資源。

預警實驗室的創始人Josh Bashioum表示，它可以在學校，醫院和政府機構等地方發出警報。有了這些有聲的警報，可以在下次大地震中避免了一半的重大傷亡事件。

俄勒岡州地震防災專家埃伯林表示，ShakeAlert是他在卡斯卡迪亞地震帶近二十年來的研究中，一個最強的發展。他說：“有了這預警的能力，我們就不會無助的在等待這個一直談論了多時的大地震來臨。” “現在，我們作為公民的工作是決定在那幾秒鐘至一到兩分鐘的預警中，我們該怎麼做：保護自己家園的安全、寵物的安全、孩子的安全、自己的安全。”

加州已經啟用了ShakeAlert系統有一年半時間了。五月份，華盛頓州亦開始啟用。

俄勒岡州緊急事務管理辦公室的克拉布指出：本州最近發生的暴風雪災難，就已教導了我們有準備的結果是完全不同的。

2015年9月，本州的眾議員彼得·德法齊奧（Peter DeFazio）和其他政府官員和科學家，在俄勒岡州大學在尤金的校園內，舉行了有關西北太平洋地震預警的圓桌討論。ShakeAlert地震預警系統是討論的主題之一。當時，DeFazio與緊急管理局，地質調查局和州運輸局的代表進行了交談，並努力協調下，使預警系統能成功推行。

專家們同意，西北太平洋地區將會出現大地震，但會否發生或是何時會發生，則仍然是個謎。

德法齊奧說：“這是不可避免的。這將會發生，只是我們不知道何時。”

在俄勒岡大學的圓桌討論強化了德法齊奧的觀點，即早期預警系統和對關鍵基礎設施改造的投資是成功的地震準備計劃的關鍵要素。德法齊奧當時說：“我們需要做好準備，以減輕事件發生後的生命損失和痛苦。”