俄勒岡州2020年大選安排包括：美國總統、參議員、眾議員、 俄勒岡州州務卿、州財政部長、總檢察長、州立法議會席位以及其他職位的選舉。

投票五步驟：

登記投票

接收您的選票

由10月14日起您將收到您的郵寄選票。如在10月22日之前還未收到，

請致電503-988-VOTE(8683)聯繫摩特諾瑪縣選舉部。

作出選擇

•在選票中選出您喜歡的候選人和提案。

• 您需要在選票回郵信封上簽名。

• 每張選票上的每一個簽名都要經過檢查，以確保其與選民登記中的簽名相匹配。

• 如果您忘記簽名或簽名不符，我們會寄信通知您。並通過 Track Your Ballot

（追踪您的選票）程式與您聯繫。

寄回你的選票

兩種寄回選票的方法：

• 請於10月27日(星期二)之前將選票寄出。(無需張貼郵票)

• 選票須於11月3日晚上8點前送回任何一個官方選票投遞箱，或任何一個在摩特諾瑪縣圖書館的選票投遞箱 (24小時開放)。

11月3日選舉日倒數

• 10月7日 — 選民宣傳冊郵寄至所有居民府上

• 10月12日 — Gresham快速投票中心開放

• 10月13日 — 選民登記截止日期

• 10月14日 — 開始寄出選票

• 10月22日 — 所有選民應已收到選票

• 10月27日 — 寄回選票的最後一天

• 11月3日選舉日 — 晚上8點前送回選票

• 11月23日 — 確認最終選舉結果

辦公室：

摩特諾瑪縣Duniway-Lovejoy選舉大樓

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Gresham快速投票中心 (10月12日至11月3日開放)：

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

電話：503-988-VOTE (8683)

想知道您的選票情况嗎？

註冊”Track Your Ballot 追踪選票”程式

• 將以短信、電郵或語音提醒您縣選舉辦公室何時寄出您的選票，以及何時會收到您的選票。提醒信息還會顯示選票是否已被納入計數統計。

• 在“AcceptedBallot”的短信中，選民將獲得俄勒岡州特有的“IVoted (我已投票)”的虛擬貼紙，且可以在社交媒體上分享。