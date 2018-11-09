俄勒岡州2019 奧巴馬醫保計劃須知

奧巴馬醫保是什麼？

A．合法身份都符合奧馬巴醫療保險申請。

B．奧巴馬保險接受例如既往症（慢性病），有任何重大疾病的，或準備作手術，妊娠等等，保險公司一定要接受。

C . 奧巴馬保險醫療賠付沒有上限。

D．允許26歲以下子女留在父母的醫保計畫內

E．無論收入高低都可以申請奧巴馬醫療保險。如果在聯邦貧困線的100%～400% 之間的個人或家庭可以申請政府醫療保險保費補貼（相當於你的奧馬巴保險保費打了折扣）。

從2019年開始聯邦政府取消罰款制度，不再強迫民眾買醫療保險！也就是說，沒有健保也不會被罰款！如你在2018年來有超過三個月沒有醫療保險，你仍需在明年報2018年稅時繳付罰款，2019年取消罰款制度表示，在2020年報2019年稅時才開始適用。

但是在美國沒有保險是很有風險的事情。都知道美國醫療帳單天價，帳單債務是導致個人破產排名第一的因素。而今年不同的是，你只能在公開申請期內，而不能在年中發現您需要醫保時，才申請。今年的公開申請期是由2018年11月1日到2018年12月15日，是歷年來最短一次的申請期。

民眾可到HealthCare.gov 網頁申請，目前已有醫保的仍需到這網站重新申請，並可更改現有的醫保計劃。

由奧巴馬醫保實施以來，雖然一直受到評擊，並有受保者陸續退出，但調查報告顯示，有不少之前取消了或是從未申請醫保的人士加入申請人的行列，所以醫保的保費已漸趨穩定，有些州甚至出現保費回落的情況。

同時保費補貼率亦有提高的情況，在俄勒岡州有愈來愈多從Oregon Exchange 購買醫保的州民獲得補貼。

去年，俄勒岡州有15.6萬名州民登記加入奧巴馬醫保計劃，其中有11.5萬人（超過70%）合資格獲得聯邦醫保補貼的，平均每月的補貼額約410元。不少低收入人士，更可利用俄勒岡州健保計劃來獲得更多的補助，布朗州長指，這使到本州有94%的成人及所有兒童均獲得醫保。而其餘沒有醫保的人士，有80%是符合申請俄勒州健保計劃或是合資格獲得購買私人醫保補貼的，如這些人士都購買保險的話，本州有醫保的州民就會高達99%。

布朗州長表示，醫療保險能確保州民有一個健康和做事有效率的生活。州長指，在她的領導下，州政府會繼續為本州的弱勢社群，特別是兒童及一向有病纏身的州民爭取。州長又說，在我們的聯邦政府正在破壞國民獲得醫療保健服務的時候，各州應該採取行動。

自2017年屬共和黨的特朗普上任後，他就致力廢除前任總統奧巴馬所簽署的2010年平價醫療法案，雖然他提出的反對法案在眾議院通過，但在參議院卻不獲通過。奧巴馬的平價醫療法案要求保險公司向所有國民提供醫保，包括那些有病的國民，並且不能向他們多收費用及受保險範圍必須含括特定的醫療服務。

“儘管特朗普政府不斷努力改變它們，但那些保護措施仍然存在，”懷登說。 “但我們遠沒有走出困境。”

2017年底共和黨國會多數派確實推動了對聯邦稅法的徹底改革，成功立法取消向不購買醫保的國民罰款的規定。

成立於2015年的俄勒岡健康保險市場的母公司－消費者和商業服務部主任卡梅倫史密斯表示，這項撤銷是否會導致今年簽約人數減少仍有待觀察。

特朗普政府已表示願意批准銷售一些不能提供全方位服務範圍的保險計劃（精簡計劃）。

懷登是參議院財政委員會的最高層的民主黨人，該委員會負責制定醫療融資立法。他把這種精簡計劃稱為“垃圾保險”。

布朗表示俄勒岡州將對這些聯邦變革做出回應。她說：“我們將消費者保護納入州法律作為保障政策，以防止聯邦層面的變化。” “我們正在尋求創新的解決方案來控制保險成本，並使俄勒岡州的醫療保險市場保持穩定和可持續發展。”

在特朗普的統治下，聯邦政府也減少了對尋求保險的人的營銷努力和援助，並將原來三個月的申請期減少一半。

然而，去年俄勒岡州加緊努力。與依賴聯邦網站healthcare.gov的30個州不一樣，俄勒岡州開展自己的營銷活動和申請援助，儘管州府未能對縮短申請期作出更改。

“在俄勒岡州，我們正在盡一切努力打倒障礙，”國會議員默克利說。“我們給每位州民提供了負擔得起的醫保的機會。但除非州民報名，否則不會見到這種情況。”

俄勒岡州健康保險市場資助八個社區團體和34個保險代理人為州民申請醫保。 它還資助社區團體的培訓。

由於聯邦政府對重新申請醫保的援助，俄勒岡州的五個參與的醫保計劃，均出現個位數的保費增長率，這比其他州的增幅還要低。

個人年收入在48,560元或一個四人家庭的年收入在100,400元及以下的州民，均可獲得援助。

卡梅倫史密斯說：不要被你看到的保費價格嚇到，因為大多數的州民均可獲得保費的補貼，而這數字是超乎你所想到的。

欲申請2019年醫保的讀者們，可到網站：OregonHealthCare.gov，或撥打免費電話：855-268-3767。