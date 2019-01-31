俄勒岡州飲料退瓶率高達90%

（本報綜述）雖然全球的回收再造業因為中國拒絕接受廢料後出現困難，

但本州的飲料瓶回收率卻沒有下降，反之創歷士新高，達90%，與兩年前的64%比較，高出近35%。

負責本州飲料瓶回收的『俄勒岡飲料回收公司』的Joel 表示，這情況與全球性回收業的情況不一樣。他指出，該公司處理的廢料只有玻璃、塑料及少量鋁料，而這些都是非常乾凈的回收產品，極容易在本地售出，循環再造。情況與平常放在路邊回收箱的物料，大大不同。

回收率高達90%，估計亦與擴大回收產品的政策有關，除了之前的回收飲料瓶外，新增的飲料瓶包括有能量飲品、茶、咖啡及紅茶菌等。另一大原因讓回收率增加是按瓶費由先前的5仙增至10仙。

『俄勒岡飲料回收公司』設有掉瓶服務（Bottle Drop Service)，市民可將瓶罐先放下，讓該中心的人員點數然後將按瓶費放入帳戶內，這樣做可省下排隊的時間。據了解，單在2018年開設帳戶的州民，有50%的增長，至目前為止全州有超過30萬人擁有掉瓶服務的帳戶。

州環保局表示，雖然本州有些回收公司因找不到買家，要將收回來的物料倒到堆填區，但本州的瓶罐回收項目確實幫助本州維持高的回收率。他們指出，瓶罐回收項目的成功顯示收取按瓶費是可以刺激人們以正確的態度來處理回收，但這方法卻不適用於路邊的回收箱。