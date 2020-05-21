俄勒岡州選民初選期　選民通過民生法案　 波特蘭市長和議員席位　競爭激烈



（本報綜述）周二是本州的初選日子，今年大部份都是透過郵寄方式來投票，截至周三中午，已收到130萬選票。在今次的初選中，民主黨總統代表由拜登勝出，共和黨總統代表由特朗普勝出。

有關民生的加稅法案全獲通過，包括：

－延長即將期滿的汽油稅，讓波特蘭運輸局為市民提供一些緊急的街道修補、街道安全、鄰舍中的綠道及上學的安全路線等。

－大都會局的支持露宿者服務法案亦通過，這提案將透過向高收入者（個人收入125,000美元/夫婦收入200,000美元）徵收1%所得稅和對總收入超過500萬美元的企業徵收1%的所得稅，投資在幫助人們擺脫露宿生涯的計劃，包括職業培訓，成癮和康復服務，心理健康支援，租金援助，和增加入住可負擔房屋和住屋安置的機會。

圖書館重新徵稅，繼續為公共圖書館營運、兒童閱讀計劃、求職者資源、圖書館的集中支援和服務，以及購買書籍和電子書等提供資金。

值得一提的是俄勒岡州眾議院第46選區（東北/東南波特蘭）由亞裔的康娜．范（Khan Pham）勝出。這一選區包括了全俄勒岡州擁有最多不同族裔的翡翠區，她是首位代表這一區的亞裔人士，也是這個最多元文化的區首次有亞裔人士在州政府中代表發聲。康娜．范近幾年都已參與翡翠區的發展事務，熟悉區內的環境。她成功爭取通過了波特蘭清潔能源基金，和建立了「俄勒岡州綠色新政」運動。

至於非常熱鬧的波特蘭市政府多個職位的選舉，至截稿前選票還未有點選完，所以未能準確地公佈成績。由於社交距離的規定，今年點算選票的人手有限，所以會較之前慢。

波特蘭市長一位，現任市長泰德．惠勒得票只有49.4%，未能取得過半數票，所以將與得票只有23.8%的Sarah Iannarone再於11月的大選中再賽。

至於波特蘭市議會的議席：

第一議席已宣佈由Carmen Rubio獲選（67.73%），她是首位拉丁裔入主市議會，她是市政府的政策顧問，她非常了解市政府的運作，並在移民社區中擔任領袖已有多年。

第二議席共有18位候選人，是代替已離世的尼克．菲士議員。至周三下午仍未能分勝負，最多票數的是Loretta Smith （18.78%)。

第四議席競爭非常激烈－現任該席的克洛伊．尤黛莉（Chloe Eudaly）面對有兩位強勁的對手，一是在這議席中獲最多支持的是Mingus Mapps，另一位是有豐富市議會經驗的前市長森姆亞當斯（Sam Adams）。截止周三下午，他們的得票率分別是尤黛莉31.07%，Mingus Mapps28.68%和森姆亞當斯 27.78%。