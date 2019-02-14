俄勒岡州通過全州租金管制

（本報綜述）在周二的州參議院會議中，通過全國首個類似的租管法案，並且加強業主迫遷的限制。議案得到大部份民主黨議員的支持。估計議案將會順利在州眾議院通過。

這條608法案規定，全州各地的房東，每年加租不能超過7%，另加本州的通漲。如業主要在租約滿一年後驅逐租客，業主必需要有一個原因，例如沒有付房租，或是有違反租約的行為。但新建的樓房則免受限制，如住客自行離開後，業主更可無限制的加租。法例亦允許業主在某些情況下可收樓，例如收樓自住或是要房子要作大改造等，業主只須向租客提出90日的搬遷通知並付一個月租金予租客作為賠償；但有不超過四個單位的業主則不用多付一個月租金作賠償。

本州的共和黨認為，長遠來說，這法案將逐步本州的租金推高，業主會每年加租7%，使租屋的人減少，損害了租務市場。同時法案亦使投資樓房的人士卻步，從而使出租的房屋數字減少，這樣將使租金在供不應求的情況下不斷上升。

有議員指出，這法案原來是好的，透過租管來保護有需要的州民。但當新法實施後，所有負面的影響都會發生在這班原來需要幫助的州民身上。

支持法案的議員則認為，雖然法案並不能解決問題，但最少能保護租客，讓他們不再害怕向業主報告房屋問題後遭到報復。

如這租管法案順利獲得通過，俄勒岡州將會是全國首個有州租管法例的州份，其他州的都只在地方政府施行。