俄勒岡州超過230萬人投票 波特蘭惠勒市長成功連任　大部份提案獲通過



（本報綜述）2020的大選，全國都鬧得熱哄哄，由疫情到民權示威的不停，都牽動了全國上下的投票意欲，並出現歷來最多選民投票，而且是早早就投票的情況。到周二，全國已投票的選民有1.02億人，約43%。

回來看一下俄勒岡州的情況，今年有93%合資格選民登記投票，止3日晚七時多，全州投票的選民有78.5%，即超過230萬人投票，這數字已高出2016年的205萬人。

至於本地區的麥魯瑪縣，投票率更高達80.34%超過45.8萬人投票，卡加瑪士縣78%, 華盛頓縣81.4%。

俄勒岡州和波特蘭地區主要選舉和題案的結果：

波特蘭市長

惠勒市長競選連任成功，得票46%。

惠勒市長是自維拉凱玆（Vera Katz）女市長（1993年-2004年）之後的首位競逐連任的市長。

他的對手伊安娜得票41%。

第4 席位市議員

由明格斯．馬普斯（Mingus Mapps）勝出，得票率56%。

至於現任市議員尤達利則以43%得票率，連任失敗。

明格斯．密斯曾是一名政治學教授和市政府街坊協會和防止罪惡計劃的經理，他是市議會的第三名非裔男議員。

州立法提案

•107號提案：79%贊成獲通過

這將修正《俄勒岡州憲法》，允許法例限制政治競選捐款和開支，要求披露政治競選捐款和開支，並要求政治競選廣告必需指出誰為他們付費。

•108號提案：67%贊成獲通過

每包香煙的香菸稅將由1.33元增加到3.33元。100%的稅款將撥給俄勒岡州健康計劃及預防/戒菸服務。

第109號提案：56%贊成獲通過

允許迷幻蘑菇在有執照的設施和監督下進行生產、運送、使用等，設定了一個2年的開發期限。

•110號提案：59%贊成獲通過

這讓俄勒岡州成為全美首個擁有致癮毒品包括海洛因可卡因等合法化的州！從此本州的毒品政策從現時的懲罰轉為“更人道的，節省成本的和健康的方法”。理由是向吸毒成癮的人提供治療比用刑事手段懲罰他們更有效。

縣政府提案

•26-211提案：60%贊成獲通過

允許創建麥魯瑪縣3.87億元的債券

，以翻新和建造圖書館並提高安全性。每1,000元評估值徵收地稅0.61元。

•26-214提案： 64%贊成獲通過

麥縣將提供全民免費學前班，所需資金來自徵稅，年收入高於12.5萬元（單身）和20萬元（二人）初步徵稅1.5%。 到2026年1月1日，稅率可能再加。而收入在25萬元（單身）和400萬元（二人）的納稅人，將要額外多收1.5%稅。

波特蘭市提案

•26-213提案：64%贊成獲通過

通過一項5年的徵稅，來恢復康樂項目、公園、自然等。將徵收地稅，以每1,000元的評估值收0.80元。

•26-215提案 ：75%贊成獲通過

通過設立債券對學校進行現代化和維修工程，以改善健康，安全和學習環境；更新技術和課程。

•26-217提案：82%贊成獲通過

授權成立新的獨立社區警察監督委員會。

都會局提案

•26-218提案：57%反對 不獲通過

通過對雇主徵稅，推行5.4億元的交通項目已被否決。