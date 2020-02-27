俄勒岡州衛生局辟謠　謠傳確診病例實屬誤傳

（本報綜述）周三下午在本市的社交媒體上傳出一名從意大利回美的兒童到Hillsboro 的Kaiser 急診室求醫，並確診有新冠病毒。俄勒岡州衛生局隨即發出新聞稿，聲明：本州未有任何確診個案，目前在俄勒岡州感染新冠病毒的機會仍是低。

謠言指，該名兒童與家人於兩日前剛從意大利渡假完畢回家，今天下午到Hillsboro 的Kaiser 急診室，確診有新冠病毒，隨即被送到本地一家兒童醫院。

州衛生局表示，這謠傳是沒有根據也是沒有可能的，因為通常在接受病毒檢測後，需時數天才能確定檢測的結果是陽性或是陰性，再加上目前在美國唯一能檢測病毒的只有在疾控中心CDC。所以官員強調，今天如有人因為相關的病徵而到急症室求醫，病人是絕對不可能今天就知道自己是確診新冠肺炎的。

但是，衛生部門指，COVID-19（病毒的正式名稱）對美國的公眾仍是一個大威脅。 疾病預防控制中心本週表示，新病毒有可能在社區傳播，普通民眾、地方政府和醫療機構應立即做好準備。

CDC周三（26日）證實，再有多6名從鑽石公主號郵輪撤離的美國公民確診患上新冠肺炎。同時，衞生及公共服務部部長阿薩爾亦公布北加州出現1宗確診，患者無外遊紀錄，為美國本土首宗源頭不明的病例；CDC不排除出現本土人傳人的可能性。美國累計確診病例增至60人。

衛生部長阿薩爾說：「美國普通民眾面臨的直接風險仍低。但正如我們警告過的，這有可能迅速改變。現在，在包括亞洲以外的數十個國家都出現了社區傳播，這很讓人擔心。其他國家發生的社區擴散將使我們越來越難以把疫情成功遏制在國門之外。這就是為什麼我們已經與州、地方和私營部門的合作夥伴密切合作，為減緩美國潛在的病毒傳播做準備，因為我們很可能會在美國看到更多的病例。」

國家免疫和呼吸系統疾病中心主任南希·梅森尼爾（Dr. Nancy Messonnier）指出，疾病預防控制中心正在與州和地方衛生部門合作，“準備讓我們的公共衛生人員應對當地病例以及可能的大規模流行傳播。”她說，疾病預防控制中心正在與醫療供應鏈合作夥伴、醫院、藥房和製造商合作，以瞭解應對這次疫情需要哪些醫療用品。

特朗普總統在26日就新冠病毒疫情召開簡報會，他強調，美國民衆的健康是在第一位的，政府在疫情發展早期就採取了嚴格的應對措施，包括對來自中國的非美國公民的入境限制，以及在邊境的旅客篩查程序等。他又援引約翰霍普金斯大學的報告說，美國對新冠病毒的準備情況，排名世界各國第一位。他在接受提問時說，已經準備好更大範圍的隔離計劃，正在與各州協商，但他說希望不用實行這些措施。

總統還表示，流感每年在美國導致25,000至60,000人死亡的情況讓他震驚，但現在國内僅有15例確診的新冠病毒感染者。特朗普還說，疫苗的進展順利，“在與醫生交談時，我們認爲這是可以很快研發的東西。”

美國疾病控制與預防中心CDC首席副主任安妮·舒卡特博士在記者會上說，美國預期會出現更多的新型冠狀病毒病例。她說：“我們在美國採取的積極遏制策略一直在起作用，這是迄今爲止我們病例數量很少的原因。但是，我們確實預期會有更多病例。這是開始進行準備的好時機。”