俄勒岡州羽毛球學會舉辦2018美國羽毛球青少年錦標賽 歡迎羽毛球粉絲4月6日至8日到場參與和支持

（本報訊）2018美國羽毛球青少年錦標賽將於4月6日至8日在主辦單位俄勒岡州羽毛球學會的會址內舉行，羽毛球學會誠摯邀請您的參與和支持。

俄勒岡羽毛球學會是由四位熱愛羽毛球運動的人士創立，其中三名是華人。

在美國，羽毛球至今仍未能擠身入主流球類運動之列，一直以來，這幾位「館主」均以他們對羽毛球的熱誠作為動力，首先創立了本州首個屬國際級專業水平的羽毛球場館及提供專業的羽毛球訓練外，還不斷的舉辦不同的活動來提升大家對羽毛球運動的熱愛。所以俄勒岡羽毛球學會一開幕，就已吸人了無數好此道的人士參加成為會員。

俄勒岡羽毛球學會可以說是「館主」們追夢的成果，在他們追夢的過程中，也發現了不少同道中人，「館主」們表示，特別多謝一班志同道合的人士，感謝他們努力和不忘初心，與他們一起朝著夢想前進，努力爭取到2018美國羽毛球青少年錦標賽（2018 USA BADMINTON REGIONAL CHAMPIONSHIPS） 能夠如約來到俄勒岡州舉辦。

俄勒岡羽毛球學會表示：「為了這個賽事，謝謝你們的付出，感謝你們的參與和支持，共同見證和譜寫歷史的這一刻，因為有你，所以精彩，因為有你所以難忘。讓我們一起相約在OBA共同為我們俄勒岡的孩子們打氣加油。一起見證孩子們的成長！一起見證他們的奇跡！我準備好了，你呢？祝願OBA的小朋友們擁有一份堅持的情懷，夢想，和實現汗水揮灑在奧運賽場的一天！加油 ！」

據了解，俄勒岡羽毛球學會目前尚需若干志願者的加入，如果您願意為俄勒岡羽球的推廣和發展貢獻一份力量！欲參加志願者的，歡迎您與俄勒岡羽毛球學會聯絡，電話：503-430-7861。未有時間的可以捐款方式支援：https://www.paypal.me/oba2015/10。

俄勒岡羽毛球學會地址：5805 SW 107th Ave., Beaverton，電話：503-430-7861，開放時間：一周七天，每天由早上十時至晚上十時。歡迎羽球愛好者、初學者或喜好運動的人士前往參觀洽詢。有關詳情可查閱該會網頁http://www.orbadminton.com/。