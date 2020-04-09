俄勒岡州經濟　如何受到疫情影響

（本報綜述）突然期來的新冠疫情將嚴重影響俄勒岡州的經濟發展。經濟專家警告，當疫情影響到整個供應鏈、令眾多州民失業，並使商家撤回投資時，本州整體經濟就正式踏入衰退模式。

根據本州經濟專家雷納（Lehner）最近的預測，他指出原來俄勒岡州經濟蓬勃，失業率、利率均處於歷史新低，及商業和消費者的信心均處於高水平。但新冠疫情的出現將嚴重打擊本州強勢的經濟發展。

雷納引用了布魯金斯學會（Brookings Institution）對2002年在亞洲26個國家爆發的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）的經濟影響研究。當時SARS的爆發使中國的國內生產總值（GDP）下降了1個百分點，但對美國的影響不大。

今次，新冠肺炎爆發始於中國，如今中國已是世界第二大經濟體系，其工廠所製造的商品已整合到全球商品的供應鏈中。

雷納指出，中國是俄勒岡州最大的出口市場，佔本州出口總額的20%至30%。 中國關閉了工廠並限制旅客入境來遏制病毒的傳播。中國長期停工，可能會損害俄勒岡州的出口市場。

他指出，當消費者撤回或延遲消費，而雇主又暫緩投資和聘用工人時，民眾的恐懼和經濟的影響可能就會達到臨界點，而對本州經濟造成最大的破壞卻是本地的防疫政策。

目前來說，最有可能影響本州經濟的就是完全停頓的出口貿易。

根據美國貿易代表辦公室的數據，俄勒岡州在2018年向中國出口了價值47億美元的商品。本州最大的製造業出口是電腦和電子產品，出口總值為75億美元；接著是機械設備，出口總值為40億美元。

EcoNorthwest經濟顧問公司的高級經濟學家羅伯特．惠蘭（Robert Whelan）指出，俄勒岡州最大的出口產品是用於製造電路板的半導體，出口到包括中國，韓國和馬來西亞等國家。 而本州最大的半導體製造商英特爾（Intel）可能會因此而受到影響。

惠蘭說，這些半導體製成品使用來自世界各地的零件，如果因疫情而無法進口產品所需的組件，這就表示出口商將延遲向本州購買半導體及其他商品。

另外，農業產品是俄勒岡州的另一大型出口商品。根據聯邦數據，俄勒岡州在2017年出口了價值19億美元的農產品，其中以小麥佔大部分。他不太擔心俄勒岡州農民會遭受打擊，因為他說：“不管有沒有生病，每個人都必須吃飯。”

不過，他說，旅遊業所受的打擊將損害到波特蘭這個中國富人喜歡選擇的地方。在2018年中國遊客在俄勒岡州花費了2.61億美元。

新冠疫情對經濟產生多大影響尚不能確定。 股票市場已見到自2008年金融危機以來最糟糕的一周。 經濟合作與發展組織（OECD）預測，疫情爆發可能使全球的經濟增長調低1.5%。

總部位於比弗頓的運動鞋巨頭耐克（Nike）已因疫情發展，不得不關閉在中國的門店，這將會削減其利潤。

但波特蘭州立大學供應鏈管理教授斯科特．杜哈德威說，那些依賴製造業的公司，尤其是那些依賴中國低製造成本的公司，更容易受到影響，因為他們需要工人到工廠上班。而製造程序的中斷，將影響到整個經濟。

俄勒岡州就業部發言人蓋爾．克魯門瑙爾（Gail Krumenauer）表示，原定於本週發布的1月份就業數據不會反映疫情的任何影響，但該部門正在密切關注。

惠蘭說，疫情爆發的實際經濟影響只有在之後才知道。他說：“數據和數字總是過時的。”