俄勒岡州監獄小賣部生意好　媲美亞瑪遜

（本報綜述）俄勒岡州與其他州的監獄部門一樣，附屬的小賣部原來是一個大生意。 根據監獄部門提供的數據，本州的小賣部去年的銷售總額約為1,700萬美元，這生意額與2014年的比較，已增長了14%。

看看圖片，監獄部門的小賣部就如亞瑪遜公司的倉庫一樣，服務本州超過14,700名犯人。根據本地一報章的報導，位於西林的小賣部是最大的，也是效率最高的，服務11個監獄，第二是在Ontario 的，服務東部的三個監獄，另外在Umatilla 和Pendleton 的均各自有一個小商店。

監獄內的犯人，每周可訂貨一次，小賣部出售的貨品有1,200種，其中包括有糖果、零食、化妝品、藥物、內衣、信封．．．．等等，犯人用他們自己的金錢來購買，而錢的來源可能是在獄中工作的工錢，或是親友給他們的金錢。

這監獄部門的小賣部在過去十多年來，收入非常穩定，並且不斷在增長。小賣部的營運更能自給自足，收入除支付員工和一些在此工作囚犯們的工資外，餘下的還會用來資助釋囚的巴士費、臨時住屋費，甚至獄中的衛星電視、健身器材、電視機、微波爐等。西林小賣部的經理表示，盈利愈多，放到囚犯的福利基金內的也愈多。

有爭取囚犯平權的組織表示，監獄的小賣部出售的貨品質量差但價格高，他們質疑小賣部售出的食品多是幾乎沒有營養價值的。但該名經理表示，小賣部出售的食物都由一名營養師審核過的，小賣部有提供健康的食品。但經理指出，囚犯的口味跟普通人一樣，健康食品的歡迎程度總不及「垃圾」（不健康）食品，所以在他們的貨品中亦須要有「垃圾」零食。他們亦指摘監獄部門從囚犯身上賺取金錢是不應該的。

在西林小賣部工作的囚犯全部都是女性，她們必須有中學畢業的學歷，及有半年在獄中行為良好，過去沒有在獄中犯大錯。為何全部都請女性呢？經理表示，要找合資格的男囚犯非常困難，而男性較難過自己的關口。

一名在獄中時曾在小賣部工作的釋囚表示，在這裡工作是非常在規律的，每天下班就會倉內吃晚餐和睡覺。她說這工作對她們來說都非常重要，是幫助她們重拾新生的一個方法。

據監獄的統計，在此工作的女囚犯，每月可領取50-78元的工資，但她們多會全部花光在此購物。數字顯示，男姓囚犯平均每星期在小賣部花上22.35元，女姓囚犯則會是26.04元。而一般來說，行為良好的囚犯，每周花費可達95元，到節日時可能再增一倍。

小賣部的經理透露，這小賣部選購貨物時亦要非常小心，例如衣服只能是灰、白、黑，因怕其它顏色可能會代表某些黨派；化妝品的包裝不能有鏡、糖果包裝不能有錫紙等，確保監獄內的安全。

最受囚犯歡迎的貨品，原來是食品，包括調味醬料。經理表示，有些囚犯會從一本專為囚犯而寫的食譜學習煮食，偶而不吃獄中提供的食物。而這本書提到的食材主要是方便麵。經理表示，他們這個小賣部每六個星期就會進貨58板方便麵，他們以每包28仙的價格售予囚犯們。

一名快出獄的女囚犯表示，她們住在獄中的，都非常期待每周一次的送貨時間，因為拿到一些屬於自己的東西，總能給自己有一點兒的滿足感。