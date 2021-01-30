俄勒岡州發布死於新冠病患者的健康數據

（本報綜述）自去年爆發疫情以來，本州已有近2,000人死於新冠肺炎，絕大多數的死者本身都有已存在的健康狀況和病患的。

俄勒岡州衛生局於日前公佈一份數據，就這情況作出分析

最新的數據顯示，死於新冠病的州民中，有85%患有至少一種潛在疾病；僅有2%的死者證實是沒有潛在的疾病，而有12%的情況則屬未知。

數據顯示，俄勒岡州死于冠狀病毒的人中有一半是患有心血管疾病，這成為最常見的潛在疾病。 根據州衛生局以下是在死者中患病的頻率：

50%患有心血管疾病

34%患有神經系統疾病

29%患有糖尿病

28%患有其他慢性疾病

22%患有慢性肺病

20%患有腎臟疾病

14%是之前的吸煙者

13%是肥胖人士

8%是免疫功能低的人士

4%患有肝病

3%是當前的吸煙者

數據未有顯示這些病患情況在各年齡層的分佈情況。 在本州死亡的人中，有超過一半的人（1,924人中有1,005人）年齡是在80歲以上

在新的數據表中還附有本身患病人士在感染新冠病毒後的相應病徵，由於大多數的個案均列為”不詳”，所以這些數據未能提供確實的資料。

它還包括一個圖表，顯示有多少人處於“總體生活”狀態，其中包括長期護理設施，監獄和庇護所。

早在5個月前已有州民要求政府提供有關潛在健康狀況的類似信息，當時政府的發言人表示，州政府未有發布這些數據，因為缺乏足夠有關新冠病例的常規可用詳細信息，所以無法提供 針對各類情況的有用信息。 ”

本州上一次發布此類數據是在去年的5月。 當時俄勒岡州只有109人死於新冠病毒。 該報告說，死者中有61.4%患有心血管疾病，有46.5%的人患有神經系統/神經發育疾病。

從今天起（29日)，喜愛到健身房的人士可以重啟健身的活動，州衛生局今天更新了在本星期初公佈的限制數字，允許大型的設施最多在同一時間內容納24人在內，較 早前的6個人更為放寬。 至於少於500平方呎的場所，則只能在同一時間內容納一名顧客。

今天（28日)本州的新增確診病例有976宗，死亡有8人。