俄勒岡州獲得撥款以研究微塑膠對魚類和牡蠣的影響

（本報綜述）本州的俄勒岡州立大學（OSU）獲國家科學基金撥款330萬元，用作研究微塑膠對海洋污染及海洋生物的影響。大學稱，科學家將開發工具和方法，以評估從海洋漂到河口的所有事物中的微米和納米塑料污染。

早前有綠色和平組織發佈研究結果，指出民眾常食的海產包括魚類或生蠔等多達170種魚類及海洋生物，體內均發現有微塑膠（microplastic），嚴重威脅海洋環境及生態；微塑膠更有可能在食物鏈中累積，民眾在食用海產時更有可能同時把微塑膠吃進肚子裡，影響人類健康。

早前，根據波特蘭州立大學的研究，在俄勒岡州海岸收集到有大量的蛤蜊和牡蠣均含有微塑膠。

今次，俄勒岡州立大學的研究將集中微塑膠對於俄勒岡州沿海的牡蠣幼體及一種河口魚，稱為內陸銀邊（Inland Silversides)的影響。研究人員包括有來自政府和非政府機構的人員及一些來自草根組織的人士，鼓勵眾人減少對海洋的污染。

由波特蘭州立大學公佈的研究顯示，一些衣服用料的合成纖維已被人類食用的動物所吃下，包括在本州沿岸捕捉到的蛤蜊和牡蠣均出有微塑膠一樣。

研究人員在2017年從15個不同地點捕捉了近300個貝類海產作研究，而發現絕大部份都發現有微塑膠。研究人員表士示，俄勒岡州海岸已較加州海岸為原始，但都看到有這樣的污染。他們發現在每種海產樣本中，平均有11種不同的微塑膠料，包括經過洗衣機清洗後的衣服，例如瑜伽褲、抓毛和其他運動服等，衣料細微的纖維就被洗掉，每缸衣物最多可洗掉70萬個單位的纖維，這些纖維留在洗衣機的廢水中，再流入海洋，然後被海洋生物吃下。

專家又指出，那些已廢棄的漁具亦可能是潛在的污染源之一。

過去，大家經常將微塑膠污染指為捕魚業和牡蠣養殖者所造成的，但專家表示，目前這些纖維的來源並未有明確的答案。專家又指出，人類每天都在使用塑膠料，是海鮮被污的源頭，專家亦指微塑膠不單在海鮮中，在我們日常飲用的啤酒、鹽、甚至是食水中也能找到。

至於微塑膠對貝類健康的影響仍需要進一步的研究，但已有研究顯示貝類的生長和繁殖已受到阻礙。