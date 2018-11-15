俄勒岡州狀告特朗普政府剋扣聯邦撥款

(綜合報導)日前，俄勒岡州政府一怒之下將特朗普政府訴之法庭，因特朗普政府剋扣俄州政府的聯邦撥款而強行要求俄勒岡與移民局合作。

據了解，被剋扣的聯邦撥款主要是用於改善和加強州和地方刑事司法部門的技術和裝備，以及打擊犯罪的Byrne JAG。

此前，司法部在2017年7月聲明，司法部只向遵守聯邦法律的城市和州提供Byrne JAG資金，這些城市和州必須允許聯邦移民執法人員進入拘留設施，如果要釋放聯邦政府通緝的非法移民，必須在48小時之前通知聯邦政府。

去年11月，俄州州政府和波特蘭麥魯瑪縣都因沒有與聯邦政府交流移民執法信息而上了司法部的黑名單。

波特蘭市長泰德惠勒表示要求市議會簽署訴訟。

其實，在剛剛過去的11月6日中期選舉中，俄州人民就用壓倒性選票向聯邦政府表明要限制使用州/地方執法資源來執行聯邦移民法例（105提案）。

布朗州長認為，本州人民支持庇護法，不希望過多使用本地執法資源來執行聯邦的移民法例。她進一步指出，特朗普政府試用剋扣公共安全資金來控制俄州政府是不公正的，危險的，甚至是違反憲法的。

俄勒岡州的訴訟稱，國會沒有強制要求各州制定法律來幫助推行聯邦移民政策作為獲得Byrne JAG的司法補助金的條件。

訴訟提起人，州檢察長Ellen Rosenblum認為，俄州早就2017年就通過一項法案，禁止公共機構以“執行聯邦移民法的目的”發布個人信息。這項法案當時就是由立法機構起草的，所以，我們沒有實施所謂的聯邦移民政策符合聯邦法律。

換句話說，俄州政府拒絕執行聯邦的移民政策是師出有名，而特朗普政府以此為藉口剋扣聯邦撥款是見不得光的。

俄州官員表示，既然2017年就有200萬美元被扣留了，那麼乾脆今年的200萬美元也一併扣留吧，別發過來了，俄州政府絕對不會接受司法部要求俄勒岡州參與其移民執法工作的要求。

無獨有偶，俄州政府並不是孤軍奮鬥，加利福尼亞州和伊利諾伊州也在提起類似訴訟。