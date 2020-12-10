俄勒岡州特色農產品推介洽談會 與中國友城福建和天津線上舉行 舊金山總領事王東華做主旨演講

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會攜手福建省外事辦、福建商業廳，天津市外事辦、天津市商業局，以及俄勒岡州農業廳聯合舉辦的『俄勒岡州特色農產品線上推介洽談會』，於美國太平洋時間12月8日下午5時，即北京時間12月9日上午9時，在美國俄勒岡州和中國福建省福州市與天津市同步線上舉行。

這是自美國大選後首次舉辦的以中美省州姐妹關係為渠道的經貿交流活動，得到了俄勒岡農業廳、俄勒岡州議會，以及福建省人民政府，天津市人民政府的大力支持。

俄州農業廳廳長Alexis Taylor，俄勒岡州農業廳地區經理Jesse Paulson，眾議員Brian Claim、David Brock Smith，參議員Lew Frederick，俄勒岡州候任州務卿、參議員Shemia Fagan，中國駐舊金山總領館總領事王東華，福建省外辦主任王天明，天津市外辦主任、友協副會長欒建章等中美政要與企業高管等逾百名嘉賓，以及《人民日報在線》、《中國新聞社》、《中國日報》、《波特蘭新聞》、《僑報》舊金山分社等媒體代表出席了視頻會議。

會議由俄勒岡州中國理事會執行主席藍進主持。

俄州農業廳廳長Alexis Taylor在致辭時對王東華總領事，以及福建、天津各界嘉賓表示熱烈歡迎，並向俄勒岡中國理事會主席藍進以及他所領導的理事會表示衷心感謝。

Alexis Taylor表示，俄勒岡州農產品種類繁多且品質優良。適宜的氣候為220多種農作物提供了理想的生長環境，俄州漁牧業也十分豐富，以往大量農、牧產品均銷往中國。她希望通過此次洽談會，促進兩地經貿交往，更多地惠及兩地人民。

駐舊金山總領館王東華在演講中對這次線上推廣會議的組織者們表示衷心感謝。

王東華總領說：「2020是充滿挑戰的一年，合作是這一年的關鍵詞。新冠病毒的爆發給世界帶來了前所未有的挑戰，而擊敗病毒的唯一方法是所有國家共同努力、團結合作。」

王東華指出，中國是俄勒岡州最大的貿易伙伴和出口目的地。 中國與俄勒岡州去年貿易額超過了92億美金，為當地經濟收入和就業做出了貢獻。今年前9個月的貿易額已達82.5億美金，比去年同期增長了5.4%。俄勒岡州對中國的出口額已經達到68.1億美金，增長幅度達26.3%，雙方合作有著巨大的潛力。

中國是世界上最有前途的市場，去年國內消費超過了5.97 萬億美金，明年中國還將會加大發展的步伐。據估計，未來十年中國的商品進口將超過22萬億美金。希望中國和俄勒岡州可以進一步發掘合作潛力，並將其轉化為實際利益。

福建省外辦主任王天明表示，對這次的線上推廣會議，福建省書記和省長都非常重視並作出了具體的指示，要求把信息盡快發佈給從事進口的企業，同時要求外辦和商務廳、貿促會等職能部門幫助福建的企業與俄勒岡州的企業建立聯繫，希望雙方能在公平交易、互利共贏的基礎上進行貿易合作。

天津市外辦主任欒建章表示，天津在新的發展格局中扮演了重要角色。首先天津港有30萬噸級的人工航道，對外可以通達180多個國家的500多個港口。俄勒岡和中國可以通過港口合作推動國內國際雙循環格局，俄州產品也可以通過天津港運到中國。另外天津市商務局主辦的國際會展中心將於2021年開幕，歡迎俄州產品參展讓中國了解俄勒岡。第三，天津正在打造國際消費中心城市，歡迎俄勒岡人民來天津消費，以進一步推動與俄勒岡的交流。

俄勒岡州農業廳地區經理Jesse Paulson介紹了俄勒岡的農業產品並回答了與會商家的提問。他表示，俄勒岡具有得天獨厚的地理環境，從海鮮肉禽、水果樹莓、榛子土豆、酒類飲品，到草籽、苜蓿干草、苗圃產品等等，俄勒岡極其豐富的農副產品不但可以滿足內需亦可滿足出口。

俄勒岡州眾議院議員、農業委員會主席Brian L. Clem表示，中國是俄勒岡最大的農產品購買者，俄勒岡州產品出口中國的份額曾經高達40%，雖然現在降到20%，但中國仍是俄勒岡州主要市場。在會上不少中國企業對俄勒岡州的紅酒和牛肉很感興趣，對此Brian表示，俄勒岡州的紅酒和牛肉的質量屬於頂級產品，一直供不應求。

會議期間，俄勒岡州多名參、眾議員紛紛發言，大力宣傳俄州農產品的特色，表達了要與中國加深發展貿易關係的願景。此次活動雖然與著名的耐克公司沒有直接業務聯繫，但是他們也派出了公司高管參會以表示對中美關係的關注。

參會的中美雙方企業反響熱烈，許多商家當場交換聯繫方式、提出供需要求。參加會議的一些福建省本土零售公司都表示對俄勒岡州的產品很感興趣，希望有一天能夠在福建大型超市裡看到俄勒岡州農產品的專櫃。

本屆『俄勒岡州特色農產品線上推介洽談會』是在中美關係漸行漸遠的大背景下舉行的。過去4年間，當今世界最重要的中美雙邊關係呈現出自由落體態勢，雙方經貿受到嚴重衝擊。

俄勒岡州長凱特 布朗曾在中國「十一」期間，給中國駐舊金山總領館王東華大使寫信，希望中國在執行中美貿易第一階段協議時能夠考慮購買俄勒岡農產品以推動本州經濟。俄勒岡今年遭受了疫情、山火、社會抗議三重災難，經濟、就業受到沉重打擊。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進認為，在拜登政府對華政策尚未出爐的時刻，國內學者大多認為未來中美競爭格局不會改變，大國之間有序的競爭是個試金石，並非壞事。更要主動把握中美良性競爭關係的發展方向，從基礎做起，從實事做起，從民間做起，烘托基層良性交流的氣氛以推動雙邊官方關係的重啟。

藍進指出，12月7日，中國國務委員兼外長王毅在同美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視訊交流時提出，中美應開啟各層級對話。王毅特別強調改善民意氛圍：「中美雙方應當支援和鼓勵兩國立法機構、地方、工商界、智庫、院校、媒體、青年之間加強友好交往，加深相互了解，厚植兩國關係的社會民意基礎。」實踐證明，「眼高手低」的形式主義和鏘鏘解氣的對罵解決不了「挨罵」的問題。「與其詛咒黑暗，不如燃起蠟燭」。良好的民間、人文及貿易的交流，是未來改善中美關係的三大要素。只有實實在在用好這三大要素，才能有講好中國故事的氛圍，才能接地氣。主動塑造中美關係的關鍵，是要美國基層領袖向聯邦政府有力地闡明對華關係的正面意義。

藍進表示，本屆獨特的推介活動展示了中美友好省州所具有的「利益攸關者」屬性，展示了民心所向，增強了民間交流的正能量，更展示了中國大國禮儀之邦的風範，生動地體現了中國五千多年文明「和為貴」的價值觀。

中美關係的發展要克服類似「怎麼把科技成果市場化」的問題。中美智庫就是有一萬個高招，落實不到省州關係、姐妹城市關係之中，最後還是沒有市場。中美關係的確回不到從前了，但真正未來的重構，必須從小事做起，從基礎做起，從民心做起。（會議文獻、圖片分別由俄勒岡中國理事會理事馬勤、張善博等提供）