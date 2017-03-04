俄勒岡州潮州同鄉會舉辦春節聯歡會 各界嘉賓歡聚一堂共慶丁酉新年

（本報記者俄廣才攝影報導） 2月26日，俄勒岡潮州同鄉會2017新春聯歡會在華民邨酒家舉行，各界嘉賓近二百人歡聚一堂，熱烈慶祝雞年新春佳節。

中午十二時許，在傳統的鳴炮之後，李氏青年醒獅團的雄獅隨著鏗鏘的鑼鼓在喜慶的氣氛中起舞助慶，向同鄉會鄉友及各界嘉賓恭祝新年。

俄勒岡潮州同鄉會會長吳朝松致歡迎詞時，歡迎各界嘉賓及鄉友們的光臨，同時感謝多家商號、公司及個人多年以來對春節聯歡活動的慷慨捐助及大力支持。他表示，俄勒岡潮州同鄉會成立三十多年以來，每年的新春佳節鄉友們都歡聚在一起共同慶賀，增進友誼加深鄉情。他希望鄉親們在新的一年裡繼續支持並參與理監事會的工作，同鄉會將與各社團精誠團結、相互支持，為繁榮僑社共同努力。

為了緬懷已故的俄勒岡州潮州同鄉會創建者以及歷屆理事會的先賢們，潮州同鄉會首次在今年的慶新春聯歡會上舉行了一個簡短的儀式，以追思先賢們為潮州同鄉會會務的發展所做出的奉獻，將秉承他們的精神，在會長及理事會成員的帶領下，團結鄉友，發展會務，為大家謀福祉。

聯歡會上進行了豐富多彩的文藝節目表演，以及幸運抽獎活動，為春節聯歡會增添了喜慶的氣氛。

由安東超市等多家商號及個人贊助的，包括大屏幕彩電在內的百餘件獎品擺滿前台，抽獎活動一直進行到下午三時許。