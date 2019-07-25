俄勒岡州海岸公路上最吸引人的12個路邊景點

（本報綜述）近日陽光明媚，很多波特蘭市民都喜愛駕車旅行，特別是到太平洋海岸，其豐富誘人的風光吸引了大量的遊客。 走在沿太平洋海岸的101公路，一路上風景優美，稀奇古怪的景點更是一個接一個，包括海獅，恐龍和蠟像等各種各樣景觀。這些景觀既自然又人性化，既美麗又怪誕。下面，我們精選了海岸公路上最吸引人的12個景點，推薦給大家。

章魚樹(Octopus Tree)

地址：Tillamook, OR 97141

章魚樹是一個神秘的自然現象，大約有105英尺高，周長超過46英尺，估計有250到300年的歷史。似乎沒人知道這棵樹是怎麼長大的，也不知道為什麼會這樣長大，所以你可以自由地發揮你的想像力。

玉米狗之都(The Original Pronto Pup)

地址：602 S US-101, Rockaway Beach, OR 97136

它一間小餐飲店，被稱為太平洋西北地區的玉米狗之都，菜單上全是玉米狗，屋頂上有一隻巨大的玉米狗，外面還有一條可以騎的玉米狗，十分有意思。

肖埃克斯公園(Shore Acres)

地址：Shore Acres State Park, Coos Bay, OR 97420

俄勒岡州最獨特的公園之一，它與其說是一個奇特的停靠站，不如說是一個美麗和引人入勝的景點。公園曾經是建在懸崖上、俯瞰大海的宮殿莊園的所在地，現在是一個正式的英式花園和美麗的小海灘的家園。在假日季節，公園還舉辦優美的燈光展。

亞基納頭公園(Yaquina Head)

地址：750 NW Lighthouse Dr, Newport, OR 97365

俄勒岡州所有的燈塔都值得一遊，但紐波特(Newport)的亞基納頭(Yaquina Head)的燈塔有一些額外的景點，在那裡停留特別值得。亞基納頭公園被指定為傑出的自然保護區，有燈塔(可供參觀)、一座優秀的博物館、幾條徒步旅行路線和一塊鵝卵石海灘。這裡也是禿鷹和海港海豹的家園，眾所周知，它們在採石場灣的岩石上棲息。

海濱水族館(Seaside Aquarium)

地址：200 N Prom, Seaside, OR 97138

可愛的小身材水族館，以其奇特的海豹(遊客可以向其投擲魚)和裝滿較小海洋生物的水箱而聞名，是一個典型的沿海景點。

彼得伊雷代爾號船的殘骸 (Wreck of the Peter Iredale)

地址：Peter Iredale Rd, Hammond, OR 97121

在經歷了一個多世紀的沉船事件後，阿斯托利亞(Astoria)的哥倫比亞河口被稱為太平洋的墓地。最著名的殘骸屬於彼得伊雷代爾號(Wreck of the Peter Iredale)，這是一艘在1906年擱淺的鋼製帆船。船體的殘骸仍然在史蒂文斯堡州立公園(Fort Stevens State Park)的海灘上，已經生鏽，但大量的遊客和攝影師每年都聚集在那裡。

蠟工廠(The Wax Works)

地址：250 SW Bay Blvd, Newport, OR 97365

蠟工廠是一個迷人且令人毛骨悚然的景點，充滿了真人大小的名人蠟像雕塑，虛構人物和歷史人物。漫步在黑暗的走廊，偶然會發現蝙蝠俠，大腳怪，瑪麗蓮夢露… 蠟像真實到足以讓人覺得有點不安。不是鬼屋勝似鬼屋。

雷神井(Thor’s Well)

地址：Yachats, OR 97498

雷神井也被稱為太平洋的排水管，實際上是岩石中的一個洞。這是一個危險的地方，特別是在漲潮時。當潮水猛烈沖刷岩石和漏斗進入洞口時，這個地方最為壯觀，遊客有被捲進漩渦的危險。最佳參觀時間是潮漲前一小時。

蒂拉穆克乳製品廠(Tillamook Creamery)

地址：4165 N Hwy 101, Tillamook, OR 97141

蒂拉穆克是北美第48大乳製品加工商，在俄勒岡州擁有近900名員工，產品銷往美國50個州。遊客中心每年接待超過130萬遊客。參觀者可以從主要生產車間的觀景廊了解奶酪製作過程，奶酪包裝過程和冰淇淋製作過程。

阿斯托利亞柱(Astoria Column)

地址：1 Coxcomb Dr, Astoria, OR 97103

阿斯托利亞柱擁有海岸最美的景色之一，是俄勒岡州最著名的地標之一，位於城市上方一座小山上，高125英尺。爬上164級樓梯到達頂部，您將看到太平洋，哥倫比亞河，喀斯喀特山脈和海岸山脈的景色。在柱子外面畫的壁畫詳細描述了該地區白色沉降的歷史。

海獅洞(Sea Lion Caves)

地址：91560 US-101, Florence, OR 97439

俄勒岡最引人注目的景點之一。海獅洞實際上是一個巨大的海洞，有12層樓房高，一個足球場大，是野生海獅的天然家園，每年的秋冬季節，約80000多隻野生海獅聚集於此，到了春夏季節，它們就會在洞外的岩石上繁殖和哺育後代，它們在此無憂無慮的生活著。海獅洞同時也是多種海鳥的家園，更是虎鯨光顧的地方。

史前花園(Prehistoric Gardens)

地址：36848 US-101, Port Orford, OR 97465

史前花園是俄勒岡州海岸上最好的路邊景點。它完美地結合了自然美景和迷人的歷史，擁有23只實物大小的恐龍雕塑。花園是業餘古生物學家尼爾森(Ernie Nelson)建造的，在他去世後，由他的孫女運營至今。

上面提到的景點，如果你聽也沒有聽過，那麼你可能不算是俄勒岡人哦。陽光正好微風不燥，讓我們找個時間走出去領略大自然的魅力，不負美好人生。