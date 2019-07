俄勒岡州海岸公路上最吸引人的12個路邊景點

在經歷了一個多世紀的沉船事件後,阿斯托利亞(Astoria)的哥倫比亞河口被稱為太平洋的墓地。最著名的殘骸屬於彼得伊雷代爾號(Wreck of the Peter Iredale),這是一艘在1906年擱淺的鋼製帆船。船體的殘骸仍然在史蒂文斯堡州立公園(Fort Stevens State Park)的海灘上,已經生鏽,但大量的遊客和攝影師每年都聚集在那裡。

You might also like...