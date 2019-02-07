俄勒岡州正在生產兩倍於人們正在使用的大麻

（本報綜述）根據俄勒岡州酒類控制委員會的一項新研究，俄勒岡州的大麻產量是人們使用量的兩倍。俄勒岡州已經過度生產大麻一段時間，在貨架和農場上留下超過六年的供應量。

大麻供過於求導致價格下跌。自三年前休閒大麻合法化以來，價格從每克10美元降至每克不到5美元。

這可能對消費者有利，但擔心的是監管薄弱以及大量供應過剩將加劇黑市。分析認為，價格下降可能會導致農民將大麻通過黑市偷運到其他州。

據了解，聯邦政府已經不再認同2013年的一份指導意見，因该指南指示检察官不要将联邦执法優先于大麻法律州。

本州官員稱，防止大麻流向黑市十分必要，這可確保聯邦當局對俄勒岡州充分管理大麻使用和銷售的能力保持信心。

有分析認為，政府不需要做任何事來控制大麻的流向。目前擔心大麻流向黑市主要是因為大麻價格過低。假以時日，必定會有生產者和經營者因承受不住而破產，屆時，市場自然會在供需之間找到平衡點，價格自然上漲，也就不用擔心大麻流向黑市了。

也有報告認為，增加大麻生產證的申請費，限制單個許可證的生產數量，甚至限制許可證的發行數量都有助于抑制大麻價格的下降。另外，檢查員在俄勒岡州的分佈太薄弱了，增加檢查員也迫在眉睫。

不過，網友們對這些所謂的報告分析相當不滿意。因為所有的政府官員和報告都只會分析如何讓大麻價格回升，而對大麻導致的治安惡化只字不提。