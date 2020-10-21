俄勒岡州最新口罩指引 辦公室內也要戴口罩
（本報綜述）隨著確診數字增多，及流感季節的開始，州衛生局加強對州民配戴口罩的要求，包括在工作場所內和戶外。
根據州衛生局最新公佈的指引，所有私人和公共工作場所（包括教室、辦公室、會議室和工作空間）都必須戴口罩，除非是獨自一人在辦公室或在私人工作空間中。
在新的指引下，無論是在私人或是公眾場所、室內或室外的市場，私人學校及公立和私營大學內，均需要戴口罩。
州衛生局指出，在以下的情況可免受這限制，無需戴口罩：
－員工、承包商和義工們：強烈建議在所有室內工作空間中使用口罩或面罩，但如這等人士的工作是沒需要與其他員工或公眾互動的，就可不用戴口罩，例如在能保持6呎距離的大倉庫內。但在無法保持6呎距離時，例如在洗手間或休息室中，則需要戴口罩或面罩。
－進食或飲水時不需要戴口罩或面罩。
－在進行某些不能戴口罩活動時，例如游泳，就不需要戴口罩或面罩。
－在需要通過目視來確認身份的情況下（例如在銀行或與執法部門互動時），可以短暫地除下口罩或面罩。如果可能的話，在沒有戴口罩或面罩時盡量少說話，因為說話會產生可能含有病毒的氣溶膠和飛沫。
－患有嚴重呼吸困難或身體殘疾未能為自己戴上口罩的個別人士，可以向企業或室內/室外的營運商提出要求，以使其能夠完全平等地使用向公眾開放的服務，交通和設施等。