俄勒岡州新冠死亡數字達1,500人

（本報訊）俄勒岡州今天的新增死亡人數有8人，連同這數目，全州因新冠病死亡的數字共有1,500人。新增確診病例則有1,421宗，這令本州總確診人數升至117,745人。

今天，住院人數有增加，共483人，比昨天多了15人。

有最多確診的縣城包括：馬里恩縣（西林所在）221人、華盛頓縣212人、卡加瑪士縣202人、麥魯瑪縣189人。

假期剛過，衛生局正密切監察這兩周的數字，希望人們在歡慶聖誕和新年假期後，不會出現大爆發。

有專家們對此感到樂觀，他們表示，節日完了，疫苗亦陸續推出，在新一年我們有可能戰勝疫情。

但在俄勒岡州立大學的一名教授Chunhuei Chi則有不同的意見，他認為自己較為保守，並估計最少要過4個月疫情才有好轉，人們生活才有機會回復正常。

但醫生們警告，在轉好之前，可能先要經歷更差的情況。

俄勒岡州醫科大學和波特蘭州立大學的教授Carlos Crespo 表示，最差的情況還未到，主要是民眾仍在旅行到處走，這是最令人恐懼的一部分。

衛生專家們預計，由於民眾在剛過去的節日旅行回來，估計未來幾周的病例數目將會增加。之後，疫情有機會緩和下來；但民眾還是需要遵循所有自去年三月定下來的防疫措施。專家擔心民眾對防疫已感到疲勞，不再遵循。