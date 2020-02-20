俄勒岡州政府考慮從加拿大入口藥物　降低成本



（本報綜述）美國的藥價貴一直是政府關注的議題，甚至連特朗普總統在去年底亦提出准許從加拿大和其它國家進口處方藥的計劃。俄勒岡州政府亦正努力朝這方向走，考慮從加拿大入口藥物，希望能讓州民能夠安全合法的獲得價格較低廉的進口藥物。

這建議得到了廉價處方藥聯盟的支持。他們提出4147號題案，要求俄勒岡州衛生局設計一個加拿大入口批發處方藥的方案。他們指出，藉此希望能向美國藥廠施壓，將藥物的價錢降低。

4147號題案得到了兩黨的支持，但從未得到在今屆的立法會中討論，這就得同題案已廢。現時支持題案的人士正在努力挽救。

本月初，有兩人在會議中說到自己因高昂的藥物價錢，身陷困境。居住在快活谷的Joan 表示，她每月要花近一萬元購買藥物，她說不知道有誰能負擔這數目，但她只能有的選擇是：一是付款，一是死！

根據調查，Joan 所用的藥，如從其它國家入口，價錢較目的前平宜數千元。

支持題案的人士表示，目前在全國已有四個州政府已通過在聯邦的監督下，可從加拿大進口多種品牌藥，希望俄勒岡州也能早日通過這題案，減輕病患的負擔。

美國與其他先進國家不同，任由藥廠為藥品訂價，而非與全國健康保險系統談判藥價，結果美國的藥價比其他國家貴得多，價格也不斷飆漲。估計藥價勢將成為今年大選的重要議題，民主黨主要的總統參選人都誓言廢除禁止政府與藥廠議價的法律。

其實進口藥物之議題已出現多年，可是遭到製藥業的遊說和政府管制機構表示安全顧慮阻擋。不過，美國人仍有許多人向加拿大或墨西哥買藥。批評企業界哄抬價格牟取暴利的特朗普上台，使藥價問題的政治氣息為之改觀，兩黨國會議員也趁勢推波助瀾，民主黨表現得尤其積極。

但是，如美國依賴與加拿大合作，而加拿大早就表示它的市場太小，無法應付美國的需求。它指出最近的研究估計，如美國有40%的處方單向加拿大買藥，加拿大的藥品供應在118天內就會耗盡。