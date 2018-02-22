俄勒岡州政府有6億無人認現金 立即查閱你是否其中一名物主

（本報綜述）據俄勒岡州政府的資料，州政府手上有約6億現金無人認領的現金，極有可能你會是其中一位物主。

這些無人認領的現金多是從銀行、保險公司或是僱主而來的無人認領的支票。當支票寫上你名字，或是搬遷或是某些原因，支票未能交到你手上的話，這等支票就會放到州政府的地政總部，如失物一般的，有待物主領回。

州的地政總部是負責管理這項目的部門，每當支票銀碼超過250元，他們會去信通知物主到來認領，但低於250元的則不會通知，只會放在網頁上供查閱。

地政部一名索賠審查員Tammy Palmer表示，上月該部門終與華盛頓縣一名婦人聯系上，她欣喜若狂，因為她獲得一筆一無所知的500,000美元驚喜，她說：這將改變她的生活。

她呼籲市民應到網頁查閱有否自己的名字，如發現自己是物主，立即申請索賠，申請時必需提供身份證明。一經申請，州法例規定必需在120天內完成手續。

州政府表示，這筆無人認領的金額是每年有增的，而等待認領的數項太多，地政部的職員也未能應付得來。但州民也不用擔心遲了申請錢就不見了，因為州政府是無權花費這些無人認領的金錢，這筆錢只會永遠放在「共同學校基金」內，投資在這基金內所得的利息則用在本州的公立學校的花費上。

地政處人員表示，名單每年更新，就算你去年已經索賠，今年可能還有，查閱網頁：https://oregonup.us/upweb/up/UP_search.asp，輸入你或你商戶的名字就可。

另外，州民曾在別州居住過的，亦應到網站https://www.unclaimed.org/查閱該州政府為此而設的網站。