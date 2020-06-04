俄勒岡州政府撥款千萬救援失業無證移民 華人無證人士歡迎與社區聯絡專員查詢



（本報訊）在新冠疫情的影響下，商企關門避疫，失業人大增，聯邦政府和州政府都有不同援助計劃協助民眾渡過這難關，但卻將那些無證工人拼在這救濟網絡之外，他們有不少人正在面對食物和房屋的問題。俄勒岡州是一個庇護州，一向保護無證人士，州政府特別撥出1000萬元援助金，希望能解他們的燃眉之急。

這個名為俄勒岡州工人救濟基金（Oregon Worker Relief Fund OWRF），是由本州超過100個社區組織聯合組成，透過不同的機構，協助不同民族的無證移民。

據估計，本州約有74,000名無證工人，他們合共每年繳納8,100萬元稅款。在新冠疫情影響下，他們失去了收入但卻不能享受任何的福利和援助。俄勒岡州工人救濟基金相信能幫助身陷這場危機中的無證移民維持生計。

在2020年4月23日，州立法會通過撥款1000萬元來啟動俄勒岡州工人救濟基金，但估計本州實際的需求是該數目的12倍以上。為了能援助更多的無證工人，除了來自政府的撥款外，該基金亦接受民眾和機構的捐款（www.workerrelief.org）。

無證人士最擔心是怕被移民局找到而要遣返原地。負責俄勒岡州工人救濟基金的組織深明這道理，所以他們邀請一家律師事務所負責所有審核工作，並請來各自社區深得受信賴的聯系專員來協助無證人士申請，確保所有資料絕對保密。而撥款是來自州政府而不是聯邦政府，並由本地的非盈利機構通過電子方式安全分發，這一切都可讓無證申請人免除擔心。

俄勒岡州工人救濟基金在兩星期前已開始接受有限量的申請，先來測試整個系統。已有600人提出了申請，共批出了50萬元援助，其中來自亞裔（包括華人）社區有近40人，有大部份已取得了援助金。

俄勒岡州工人救濟基金為因疫情失去工作的每名無證人士提供1,720元的現金援助，申請人必需是18歲以上的無證俄勒岡州工人。

如你是無證工人，因疫情失去了工作和收入，請立即聯系負責華人社區的兩位專員：

－廖懷澤社工，廖先生是一位經驗豐富的社區，經常協助新移民處理各種不同的福利申請，聯系電話：503-888-5027。

－許張淑儀，許太是波特蘭新聞的編輯，也是翡翠區的委員，服務人社區，為華人社區爭取福利和權利已有近20年，聯系電話：503-888-6298（可傳短訊）。

又或可由周三（6月3日）起，到網上申請 *protected email* 。

估計在周三正式接受申請後，申請人士將會非常踴躍，目前的基金數目可能到七月就會用完。如果你是無證工人，或是你認識有這樣的人士，請立即告知這援助金，並立即申請。已有數十名華人無證工人遞交了申請，有部份在近日已取得了援助金。

州長在4月20日的州立法會宣佈了這筆撥款，州長同時亦宣佈，州政府將會另撥3,000萬元協助本州的農場工人，其中包括1,400萬元用作安全、衛生和抗疫措施，及另外1,000萬元於住屋。州長表示，農場工人在疫情期間仍謹守在前線，為本州的家庭提供食物，對這批工人的投資將能保護工人免被病毒感染，同時也能保障本州的食物供應鏈免受中斷。

在本州的無證工人，主要在農場、食品加工場、管家、建築裝修工人、園丁、護理和臨時工等。

在今次疫情失業的無證人士無處卡