俄勒岡州政企代表團訪問中國

參加上海首屆中國進口商品博覽會

舉辦第九屆俄勒岡中國國際研討會

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡姐妹關係理事會組建的、以俄州眾議員大衛 史密斯為團長的俄勒岡州政企代表一行十七人，於10月27日至11月13日前往中國對北京、連雲港、東台、上海、南平、福州、天津等多所城市進行友好訪問。參加參加上海首屆中國進口商品博覽會，並舉辦了第九屆俄勒岡中國國際研討會。

在東台訪問期間受到市委書記陳衛紅等政府官員的會見，並實地考察了城市規劃展示館、領勝科技、安豐古鎮、黃海國家森林公園。俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席夏洛特代表政企代表團與東台市簽署了可持續發展合作備忘錄，以繼續推動雙方在經濟貿易、清潔能源、高端旅游等領域的合作。

11月4日，參加在上海舉行的中國首屆進口商品博覽會。俄勒岡中國姐妹關係理事會在該博覽會上設立了「俄勒岡之最」展台。

代表團成員、參展商之一的美國軟木出口委員會主席羅斯布萊登說：「進博會使我們有機會向更廣泛的經銷商、進口商和最終用戶介紹我們的產品。」她表示，鑑於美國貿易組織和供應商目前的貿易情況，參加貿易展覽和代表團訪問中國向中國同事表明美國供應商致力於我們的長期合作關係，這一點尤為重要。「儘管華盛頓以扭轉美國據稱遭受的貿易不平衡為藉口，目前的美中貿易爭端引發了額外關稅，但美國軟木和建築材料將繼續運往中國。

布萊登認為，美國和中國將繼續成為重要的長期貿易夥伴。她說：「俄勒岡姐妹關係理事會領導的商業團隊聚集了來自俄勒岡州製造業，政府和波特蘭港的代表，他們希望尋找商機並加強與中國政府和企業代表的關係。」

俄勒岡牙科設備公司A-Dec300 Radius牙科護理系統，在本屆展會上獲得了一千萬美元的訂單。該系統具有壓力映射，輪廓表面和虛擬樞軸背以確保患者舒適。

11月8日，第九屆中國（福建）美國（俄勒岡）綠色發展暨國際旅游、投資和文化交流研討會在武夷山召開。研討會以「促進中美綠色發展交流 推動友好省州合作共贏」為主題，雙方就文化、教育、旅游、綠色產業等領域合作展開交流。

南平市委書記袁毅、俄勒岡州眾議院議員大衛 史密斯作主旨演講，省對外友協專職副會長陳出新致辭，俄勒岡州克拉克馬斯郡委員肯 亨伯斯頓，俄勒岡州中國姐妹關係理事會副會長夏洛特、副會長應書琪等參加會議，市委常委、常務副市長伍斌致歡迎詞，

袁毅表示，南平與俄勒岡州資源稟賦相似、發展理念相通，希望借助友好省州關係紐帶與俄勒岡在深化產業合作上互補，在生態文明建設上互鑒，在加強文化交流上互動，共促綠色發展。

大衛 史密斯在紹了本地在綠色發展方面的創新舉措。表示將積極推動雙方在生態環保、文化交流、產業發展等方面互動合作，攜手推動友好省州關系邁上新台階。大衛 史密斯說：「過去30年，中國取得了巨大的發展成就，是我們學習的榜樣。同時，中國也是我們重要的貿易伙伴，中國人的熱情和友善讓我們留下了深刻的印像。希望以此次研討會為契機，雙方進一步增強友好關系，推動貿易往來，相互促進，共同加快綠色經濟發展。」

研討會上，福建林業職業技術學院與俄勒岡州立大學林學院簽訂合作協議。

11月10日，代表團一行抵達天津，訪問天津市進出口商會及相關機構。天津進出口商會前會長李勝利，現任秘書長石武等與一代表團一行舉行座談會。

2015年俄勒岡州與天津市政府簽署了姐妹關係協議，兩地的合作在多領域落實，不但有天津港和波特蘭港的合作，還有貿易、投資、文化、教育、科技創新及旅游多層次的往來與合作。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）