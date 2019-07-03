俄勒岡州徒步旅行十件必備裝備

（本報綜述）7月4日是全美公眾假期，俄勒岡州的不少馿友都喜愛趁著假期來一段說走就走的短距徒步旅行。徒步旅行經常被認為是最親近大自然的一種活動，一日回來的短距徒步旅行比較簡單，不需要帶太多東西也不需要設置露營帳篷。不過，這並不意味著旅行者可以毫無準備。

雖然短距徒步旅行不必要帶太多物品，但有十樣東西是必備的裝備。這些物品只需要放入一個小背包中，不佔重量，不會對身體造成壓力。它們是在探索自然時絕對需要攜帶的，如果出現問題時是絕對可能需要的。

1.水

如果你不帶其他東西，請帶水。一個32盎司或48盎司的瓶子應該是您所需要的，但是如果您在炎熱的天氣中進行更長的徒步旅行或徒步旅行，可以考慮帶一個可以放入背包的更大的水箱。

2.急救醫療包

醫療包很少機會用，但少機會用到不等於你不需要。醫療包不需要什麽都要有，但最少要包括：繃帶，紗布，藥膏，服用性止痛藥，被叮咬時用的止痛藥，和鑷子，以及其他可能要用到的東西。

3.溫暖衣服

攜帶額外的輕便夾克，帽子和手套，以防萬一。天氣可能會突然改變，有必要讓你保持溫暖和乾燥。特別是天黑以後氣溫下降，它們也會派上用場。

4.食物

少量的食物準備可以幫助你及時補充身體能量，即使你沒有打算停留在野外進行午餐。一個水果以及少量餅乾並不佔重。

5.紙質地圖

我們手機上的應用程序非常棒，但完全依賴它們是愚蠢的。沒有網絡信號或沒有電是經常發生的事。最安全的選擇是隨身攜帶一張好的老式紙質地圖，以防萬一。

6.刀

你永遠不知道什麼時候需要用刀，它可以用於急救或只是切開你的三明治包裝。一個簡單的折疊刀或瑞士軍刀通常會需要。

7.登山鞋

登山鞋本身並不是你打包的東西，但非常重要，值得一提。千萬不要穿著人字拖，便鞋和滑冰鞋徒步旅行，不合適的鞋子會導致因滑倒而扭傷腳踝的危險情況。如果你沒有登山鞋，至少要穿一雙運動鞋。

8.緊急毯子

緊急毯子體積小，重量輕，如果你意外在夜裡被困，可以挽救你的生命。如果溫度真的開始下降，那些多帶的小量衣服是不夠的。

9.濾水器

如果你的水用完了，路上沒有乾淨的水源，那你就需要過濾一些不乾淨的水來飲用。

10.頭戴式照明燈

雖然你的智能手機肯定有一個手電筒應用程序，但帶上照明燈更可靠。

最後，不管你什麽時候開始你的徒步旅行，請一定要告訴你的家人朋友，及時和他們分享你的位置信息，有規律的和他們保持聯繫。這樣做，可以在意外發生時，你能迅速被找到。祝大家有一個愉快的旅途，國慶節快樂！