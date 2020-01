俄勒岡州布朗州長表示支持中國人民對抗新型肺炎 波特蘭惠勒市長表示會密切留意疫情對本地的影響

(本報訊)新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在中國肆虐,疫情甚至擴散到全世界,並已成為全球關注的世紀事件。

俄勒岡州州長凱蒂.布朗(Kate Brown)和波特蘭市長泰德.惠勒(Ted Wheeler)在周日晚參加波特蘭同源會的新春晚宴時,均對武漢疫情甚表關注。

布朗州長在與俄勒岡中國姊妹州理事會執行長藍進了解後,即席寫下了「我們支持中國人民對抗新型冠狀病毒肺炎」(We stand with the Chinese People in their fight against the Coronavirus.)的字條,表示對中國人民的支持。

在晚會,本報記者也向波特蘭惠勒市長問到本市有對這疫情作出準備否?市長表示,他和衛生局都會密切留意事態的發展,他表示波特蘭市雖然不一定會出現嚴重的疫情,但衛生局的工作就是要確保本地居民的安全和健康。市長說,他會與衛生局人員會加倍留意情況的發展,並會隨時作出通報有關任何疑似的個案。

另外,本市有團體已發起籌款,購買物資支援國內僑胞。由俄勒岡華人聯盟發起的《波特蘭武漢愛心捐贈》更在24小時內快速籌得超過15,000元,用以購買防護衣、護鏡等醫療物資,直接運到選定的國內五家醫院,支援疫區的醫護人員。

據了解社區中已有及陸續有團體或個人發起籌款,集資購買醫療物資。