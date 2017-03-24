俄勒岡州失業率降至4%，創歷史新低

（本報綜述）俄勒岡州的強勁就業市場在二月份成為歷史性的里程碑，失業率下滑至4%，創歷史新低。

據俄勒岡勞工部星期二的數據顯示，至去年12月份，本州增加了39,900個工作崗位，年增長率為2.2%。雖然這遠低於俄勒岡州在過去四年的大部分時間的3%的增長，但仍然高於歷史水平。

國內經濟依然強勁，但俄勒岡州的就業形勢表現更好。美國的就業增長率為1.6%，二月份全國失業率為4.7%。

據國家就業經濟學家尼克．貝利奇克斯（Nick Beleiciks）表示，俄勒岡州從經濟衰退中緩慢回升，並且一直在追趕。雖然國家經濟增長放緩，但俄勒岡州仍不斷增加就業機會。現在，貝利奇克斯說，這些有利的趨勢已經蔓延到一些的農村地區 －俄勒岡州的每一個地方都顯示有就業增長，甚至很小的地區也超過了國家的增長率。

Beleiciks表示： 「這與復甦的前時期有所不同，當時只是波特蘭地區有增加就業職位的趨勢。」他說，人們看準機會從四面八方而來，國家強勁的經濟正在推動人口增長，人口增長為就業市場注入動力，加快建設了新移民的家園，並為多元人口和社區提供服務。

Beleiciks說：「人們都去俄勒岡州工作，而更多的人遷移到俄勒岡州，這就可以創造就業機會。」

建築業是過去一年俄勒岡州經濟增長最快的一個行業，以10%的速度飆升。醫療保健，金融服務和信息工作也有強勁增長。製造業，批發業，採礦業和採伐業增長有所下降，但都仍然保持一定水平。

政府職位在俄勒岡州2月份增長中最快，在上個月減少3,400個工作崗位後增加了4,400個工作崗位。

自從1976年以來，經濟學家開始使用現時的方法來跟踪記錄，而二月份的失業率是國內表現最好的。上個月俄勒岡州失業人數為8.2萬人，是1995年以來的最少。

2月份的「就業不足」率亦出現了新低，下降至9.2%，一年前的紀錄是10.4%。