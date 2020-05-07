俄勒岡州和華盛頓州肉類供應不受影響



（本報綜述）由於在全國有更多食物供應廠房先後出現新冠疫情爆發而導致停產，包括兩家大型肉類加工場史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）和泰森食品公司（Tyson Foods），這已影響到全美多個地方的肉類供應。再加上日前Costco 鮮肉，令到人心惶惶，民眾也開始轉風搶購肉類。

但在俄勒岡州和華盛頓州的業內人士在此時發表聲明表示，這兩州的肉類供應將不受影響。

據了解，泰森食品公司在華州東部的工廠已由周二起漸漸復工，華州的農業部表示，該工場將慢慢回復之前的產量，並能足夠供應華州和本州的需求。

俄勒岡州農業部也發出聲明指出，俄勒岡州的食品供應仍是正常，該部門一直與本地的雜貨商保持聯系，了解本州可能面對的有關問題。至於牛肉，本州沒有大型加工場，但本州的牛肉是本州的第二大農產品，每年的生產量近6.5億元。所以本州的牛肉供應並沒有受到影響本。雜貨業表示如本地民眾瘋狂囤積牛肉，那就有可能令到本地市場出現牛肉供應量不足的情況。

FredMeyer、Safeway 等超市已於日前開始限制民眾購買肉類的數量。他們要求顧客只購買所需的而不是盲目的囤積。超市指出：如大家都只購買所需的，他們就能確保在這危機中有足夠的供應量。

華州和本州的超市均表示他們要做足準備。

Fred Meyer 的發言人Temple說：我想向恐怕肉類供應出現短缺的人士說，現在的供應情況非常正常，而且我們對前景感到樂觀，但仍會密切監察情況的發展。

泰森公司4日預料，旗下會再有更多肉類加工場關閉，又解釋員工在疫情下無法上班，估計肉類產量將會較往常減少，疫症已令公司本土的加工豬肉產能削減一半。好市多（Costco）亦在當日宣佈實施鮮肉限購，會員顧客每次最多只可購買三盒。

Costco在官網聲明，他們已對特定品項進行限購，以確保能滿足更多會員的需求，在新鮮肉品方面，將暫時限制牛肉、豬肉及雞肉等產品。

根據食品與商業工人聯合會估計，過去兩個月，全美已陸續有超過20個肉類加工場關閉，豬肉產量急降25%，牛肉則下跌10%。

疾控中心（CDC）1日公布的報告顯示，約有115個肉類加工廠出現疫情，4200名工人染病，當中20人病歿。有分析認為，由於並非每個州份都向聯邦政府呈報數字，相信實際情況更嚴峻。