俄勒岡州參議院通過永久夏令時間法案

（本報綜述）上週四，俄勒岡州參議院以23比4的投票通過了採用永久夏令時的法案，至此，除馬盧爾縣(Malheur)仍然每年調撥時鐘兩次外，本州為實現夏令時永久化邁出重要一步。由於提案得到了共和黨人和民主黨人的廣泛支持，預計眾議院通過只是個形式問題。

布朗州長已經表示她支持永久性的夏令時。俄勒岡州與鄰近的華盛頓州，加利福尼亞州、和愛達荷州一樣都為夏令時永久化努力。據悉，盧爾縣雖屬俄勒岡州但跟隨愛達荷州使用山地時區，若將來愛達荷州的夏令時立法進程有實質進展，盧爾縣也有望進入夏令時永久化的俱樂部。

據了解，美國自第一次世界大戰開始實施日光節約時間，但各州不同意見各自立法，導致各州時鐘大亂。聯邦法律規定，各州夏令時每年從3月的第二個星期日淩晨2點開始，到11月的第一個星期日淩晨2點結束。這項規定強調沒有州可以例外，但全美接近一半的州都不想將時鐘頻繁調撥。人為調撥時鐘的做法一向不受公眾的歡迎，就連總統特朗普也讚同實行永久夏令時。

健康專家指出，每年強行在標準時間與夏令時之間切換，是不利於公眾健康的，對患有季節性抑鬱症的人來說則有可能是毀滅性的。

目前全國中，亞利桑那州和夏威夷州全年保持標準時間，他們不需要每年調撥時鐘兩次。如今，美國西海岸各州都推動將夏令時永久化。然而，這並不容易，俄勒岡的夏令時法案只有在加州和華盛頓做出同樣的決定時才會生效，並都要得到國會的批准和總統的簽字。

雖然有關標準時和夏令時之間的爭論不絕於耳，但三個州目前都在積極推動夏令時永久化的法律進程。

據了解，若得到國會通過和總統簽名，俄勒岡的夏令時法案最快在2021年的11月施行。