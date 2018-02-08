俄勒岡州十個最危險的路口

（本報綜述）根據一份最新的道路安全報告，Powell 街可以說是全城最危險的一條馬路。

這份調查報告由本地八號電視台，按過去三年運輸局紀錄的撞車次數，頻密度及傷亡情況作出分析，選出俄勒岡州十個最危險的路口。

第一是在比弗頓市217公路與Canyon 路交匯處：

每日汽車流量架次：19,500

撞車次數：90

致命的撞車意外次數：0

這段路可以說是全州最危險的，在過去三年發生過90宗撞車個案，造成37人受傷。有附近工作的市民表示，意外發生的主要原因是司機門闖紅燈。按州運輸局的數字，每天行經這路口的汽車有19,500 架次，車輛從極度繁忙的217公路出口到Canyon 路最繁忙的一段。

運輸局發言人表示，這段路由小小的農村路發展到現時是比弗頓市主要的路道，要找出改善和疏導交通的方法實在是一大挑戰，而運輸局至目前為止仍未有任何有關的計劃。

第二是26公路近Vista Ridge 隧道口

每日汽車流量架次：67,600

撞車次數：187

導致受傷的意外次數：89

導致死亡的意外次數：0

這是從西區到市中心的主要通道，路面斜兼多灣，並且經常塞車。

按運輸局過去三年的紀錄，發生過187宗撞車意外，其中有98宗個案只涉及財物損毀。

第三是在俄勒岡市（Oregon City）的213公路和Beavercreek路交界

每日汽車流量架次：24,000

撞車次數： 87

導致受傷的意外次數：39

導致死亡的意外次數：0

在這段213公路，最高限速是55咪，但附近的居民表示，司機會都好像在趕時間一樣，超速行車、衝紅燈等都是常見的情況。

第四是近Powell 街的一段82街

每日汽車流量架次：26,800

撞車次數： 92

導致受傷的意外次數：50

導致死亡的意外次數：0

這個位於繁忙的商業區的路段，每天都有不少汽車往返南北兩方向。

第五是在比弗頓市的217公路和10號公路

每日汽車流量架次：32,600

撞車次數： 104

導致受傷的意外次數：52

導致死亡的意外次數：0

這路段的情況與排在第一位的8號公路差不多。

第六是Powell 街與82街的交匯處

每日汽車流量架次：25,366

撞車次數：86

導致受傷的意外次數：49

導致死亡的意外次數：0

出意外的汽車主要在Powell 街上下行的車兩，有大半的意外都只是財物上的損失。

第七是在174街附近的一段Powell 街

每日汽車流量架次：18,666

撞車次數：67

導致受傷的意外次數：36

導致死亡的意外次數：0

第八是在Fremont 街附近的一段82街

每日汽車流量架次：20,366

撞車次數：71

導致受傷的意外次數：40

導致死亡的意外次數：1

第九是在136街附近的一段Powell 街

每日汽車流量架次：18,900

撞車次數：67

導致受傷的意外次數：43

導致死亡的意外次數：0

第十是在Aloha 市185街附近的一段10號公路

每日汽車流量架次：38,377

撞車次數：100

導致受傷的意外次數：54

導致死亡的意外次數：1