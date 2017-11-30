俄勒岡州務卿理查德森天津會見 藏傳佛教工藝美術大師達吉上師

俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森於天津訪問期間，親切會見了著

名藏傳佛教工藝美術大師逹吉上師。

理查德森以及代表團成員認真觀賞了逹吉上師繪製的唐卡藝術

作品，並饒有興致地聆聽了逹吉上師講解繪畫作品中的佛教故事。

州務卿理查德森還就歷史悠久的唐卡藝術以及藏族文化的淵源與逹

吉上師進行了交流與探討。

理查德森對逹吉上師精緻美艷的唐卡作品給予高度讚賞，並且

邀請他明年適當的時候訪問俄勒岡州，向美國的主流社會介紹中國

獨具特色的唐卡繪畫藝術。

唐卡（Thang-ga）也叫做唐嘎，是藏傳佛教文化中獨具特色的

、具有濃郁宗教色彩和藏族文化的繪畫藝術形式。繪畫所采用的顏

料與材料全部采用金、銀、珍珠、瑪瑙、松石、孔雀石、朱砂等珍

貴礦物寶石和藏紅花等天然植物顏料，保證了唐卡繪畫色澤鮮艷、

璀璨奪目的藝術特色，歷經數百年依舊色澤艷麗明亮如新。畫師用

鮮明靚麗的色彩來彩描繪神聖的佛國世界，其繪制過程要求嚴苛，

有著嚴謹的宗教儀軌，許多作品歷經數月乃至數年才能完成。

2006年唐卡被列入國家級首批非物質文化遺產保護名錄。

達吉上師1967年出生於青海省黃南州同仁縣，師從已故著名的

尕沙日寺更藏大師學習唐卡彩繪藝術。代表作品有《本師釋加牟尼

和隨從》、《妙音仙女》、《阿彌陀佛》等藝術精品。

逹吉上師的作品曾應邀先後在北京、上海、香港、台灣等地，

以及印度、泰國、韓國、美國等國家展覽，在國內外享有很高的聲

譽。

2010年經青海省工藝大師、民間工藝大師評審通過，並經評審

領導小組批准，由青海省文化廳、青海省人事廳授予「青海省民間

工藝大師」榮譽稱號。

2013年6月獲得文化部中國鄉土藝術協會文化遺產保護部授予

的「國家一級美術大師」，同年12月被命名為縣級非物質文化遺產

項目傳統美術代表性傳承人。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會

提供）