俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森 天津參觀馬魏華書法刻瓷藝術展

（本報記者俄廣才報導）11月17日上午，正在中國天津進行友好訪問的俄勒岡州州務卿丹尼斯 理查德森率俄州政府代表團一行十一人，專程前往天津南開大學，參觀津南研究院為著名書法家馬魏華先生舉辦的『馬魏華漢字衍化書法刻瓷藝術作品展』。

馬魏華先生熱情接待了州務卿丹尼斯 理查德森及代表團成員一行，並向來賓們詳細地講解了中華文化幾千年來漢字的衍化與發展，以及臨寫作品的全部過程。

參訪過程中，州務卿丹尼斯不時地詢問漢字衍化每個歷史時期的政治環境、文化背景及經濟狀況，對博大精深的漢字深表贊嘆。

位於天津南開大學津南研究院的『馬魏華漢字衍化書法刻瓷藝術作品展』展廳總面積近500平方米，共展出了反映漢字演變發展過程的臨寫作品一百零四幅，以及反映漢字衍化過程的刻瓷作品一百六十餘件。

所展出的書法、刻瓷藝術作品，以歷史朝代為綱、以書法發展史為目，上起殷商時期的甲骨、族徽等大篆文字，下至隋、唐楷書，俯瞰中國漢字發展演變的全過程，對漢字的古今字形的變異有感性上的詮釋。從總體展示結構上，形成了一部相對完整的、臨寫版的「中國漢字演變發展通史」，對中國傳統文化的普及與研究具有極其深遠的意義。

馬魏華先生連續多年應邀訪美，在波特蘭州立大學孔子學院等大學講學，並於2012年在波特蘭州立大學孔子學院設立了「馬魏華漢字獎學金」。

在美講學期間，馬魏華先生曾多次與丹尼斯 理查德森會面，丹尼斯還特別邀請馬魏華先生到家中做客，彼此間建立了深厚的友誼，此次老友重逢格外高興。

州務卿丹尼斯盛讚馬魏華為中美文化交流所做出的貢獻，感謝他為推動俄勒岡州中文教學的發展所做出的不懈努力。同時邀請馬先生明年再次訪問俄勒岡。（圖片由俄勒岡姐妹關係理事會提供）