俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森逝世布朗州長下令公共機構降半旗致哀

（本報記者俄廣才報導）俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森因病醫治無效，與2月27日晚9時在家中去世，享年69歲。

俄州州長凱特 布朗下令所有俄勒岡州公共機構，在2月28日至丹尼斯的葬禮當天日落時分下半旗致哀，以悼念理查德森。

布朗州長在週三的新聞發佈會上表示，今天聽到這個消息感到很難過，布朗說：「今天我們的心屬於國務卿理查森的家人和朋友」。「無論他的同事們在哪一个位置，大家都知道丹尼斯善良的心引導他為俄勒岡人民的事業服務」。

布朗表示，她和她的員工將開始審查候選人，並將在未來幾週內任命理查德森的繼任者。

眾議院共和黨領袖卡爾 威爾遜週三早上在一份聲明中說：「丹尼斯是一個堅定的人，熱愛家人、他的國家、俄勒岡州和他服務的人民」對於所有人來說，他的逝世使我們遭受了巨大的損失，眾議院的所有同事都會對他的逝世感到深深的哀悼」。

參議院多數黨領袖金妮 伯迪克表示，「理查德森以正直和奉獻精神為南俄勒岡州和州政府服務。我有幸在立法機構中與理查森工作多年。他熱愛俄勒岡州，我們會懷念他」。

州務卿辦公室在一份聲明中表示：「丹尼斯留給我們的是：目標遠大，追求卓越，行動迅速，爲人民做正確的事情」。他的個人座右銘：「給了你很多, 你會付出什麼回報」？這種哲學思想影響了丹尼斯生活的方方面面。

丹尼斯 理查德森曾在越戰時期擔任戰鬥直升機飛行員，之後開始了30年的法律職業生涯和19年的公共服務。

理查德森曾在俄勒岡州眾議院任職六屆，2016年當選為俄州州務卿，並於當年12月30日宣誓就職。2018年6月丹尼斯宣佈他患有腦瘤，最近有三次接受MRI檢查。

自2002年以來，丹尼斯 理查德森率俄勒岡議會代表團先後十幾次訪問中國，積極推動俄勒岡與中國保持密切的貿易往來與文化交流。

2017年10月，州務卿丹尼斯率俄州議會代表團訪問了中國天津、北京、大連、東台、灌雲、福州，為俄勒岡州與中國友好關係深入持續發展做出了傑出的貢獻。