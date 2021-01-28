俄勒岡州公布最新重啟學校的指導綱領 新增160項健康與安全量表

（本報綜述）俄勒岡州教育局上週公佈了防疫期間重開學校的指導綱領。其中包含了160項健康與安全規範。多個波特蘭市的學區都表示，教育局頒訂的指導綱領對於學生重回學校的規劃有極大的影響。

指導綱領按照哈佛全球衛生健康學院的建議，更新了對於學校教學方式（遠距教學，混合教學，開放實體教學）的量表。在此量表中，稍微放寬了學校恢復正常教學的新冠病例數量限制。

在重啟學校的同時也要求學區必須持續追蹤新冠病例數量，學校必須提供教職人員與學生新冠病毒檢測的管道，並鼓勵學校進行更多的室外教學。

指導綱領中也特別強調了一些安全的校園規範，以做到減低新冠病毒的傳染。其中包括：

＊保持社交距離

＊使用口罩面罩

＊在必要的情況下使用個人防護裝備

＊勤洗手

＊盡可能降低團體人數

＊一有疾病徵狀立刻進行隔離

＊保持空氣流通良好

瑪姬．凱利（Maggie Kelly） 是 Estacada 學區的總監，她表示非常興奮，有了這份指導綱領，學校就可以開始準備讓部分學生回到教室上課了。Estacada 學區準備在1月25日讓幼兒園與一年級的學生重回學校上課。

早在去年的12月，布朗州長就要求俄勒岡州各個學區開始準備重啟學校的事宜。讓學生們在2021年的二月回校上課。但

此同時州長也強調，這個政策是建議性，而非強制性。也就是說，是否進行重啟學校，各個不同地區的學校。還是可以按照個別狀況自行決定。

不久前州長亦宣布將學校教職員施打疫苗的順位提前，最早提至1月25號，其目的就是為了讓在遠距教學中面臨學習困難的學生早日回到學校。

對很大多數的俄勒岡州學生而言，學校是他們接受教育，維持身心健康與保護其免於受到不良對待的重要關鍵，因此重啟學校是至關重要的，州長在他的聲明中也展現了她協助學校教職員工安全地重返學校的決心。

對於俄勒岡州重啟學校的時程規劃，也有不同的聲音。很多教育界人士對於在目前的疫情狀況中，就安排重返學校的行動抱有疑慮。比弗頓教育聯盟主席莎拉．史密特（Sara Schmitt）就表示，儘管現在疫苗上市，且制定了新的安全措施，但如果過早規劃重啟學校，依然不能保證大家的安全。

”學校不但提供營養午餐，也提供情感與心理的支持，可以說是服務學生與一些弱勢家庭的核心力量。在這個時候，如果我們遵照最新的指導綱領，可以在防止疫情擴散的前提下，讓學校能滿足學生的需求，提供社區必要的支持。“俄勒岡州教育局主任柯爾特．吉爾這樣說。

但他也指出老師與學校職工的憂慮是可以理解的，畢竟學校將會有大量人群聚集，即便有了疫苗和新的指導綱領，這些是否能對抗不斷變種的新病毒，還是值得密切觀察。