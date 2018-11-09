在聯邦醫保網頁HealthCare.gov，俄勒岡州的有何種計劃：

－本州每個縣城均有醫保計劃供州民選擇；

－居住在波特蘭的州民的選擇最多，包括有五家保險公司及合共38個計劃供購買；

－在Lincoln 和Douglas 縣的州民，選擇最少，只有一家保險公司的四個計劃；

－州民透過HealthCare.gov選購的醫保計劃全都是來自私營保險公司的，而這些計劃亦可在市場上選購得到，但如要獲得經濟上的補貼就必須要通過HealthCare.gov購買。

那些人可到HealthCare.gov網頁選購醫保計劃：

－所有需要醫療保險的州民或需要付款幫助的州民；

－今年已有保險的州民，也應到HealthCare.gov網頁選購2019年的醫保計劃，因為計劃內容及保費都有所改變；

－HealthCare.gov網頁提供的選擇對這類州民特別適合：自僱人士或是工作沒有提供醫保的人士。

甚麼人有資格獲得HealthCare.gov的補費補貼：

－要知道合資格否，最好就是辦理申請手續；

－通常，以下人士都符合獲得補貼：

．美國的合法居民；

．不符合俄勒岡州健保計劃的（Oregon Health Plan）；

．僱主沒能提供可負擔的健保計劃。

－家庭收入必需低於所定的上限

．個人年收入上限是48,560元；

．一個四人家挺的年收入上限是100,400元

可透過HealthCare.gov購買醫保的人口：

－自己購買醫保是目前最不普遍的做法；

－最新的數字顯示，5.2%或近20.5萬名州民是自己購買醫保的；

－最新的數字顯示，約24.5萬名州民是沒有醫保的；

以下是一個中價醫保計劃在不同情況下的月費：

收入低於聯邦貧窮線138%：（俄勒岡健保計劃）

一人家庭：月收入上限$1,396 保費 $0

二人家庭：月收入上限$1,893 保費 $0

三人家庭：月收入上限$2,390 保費 $0

四人家庭：月收入上限$2,887 保費 $0

收入不超過聯邦貧窮線150%：

一人家庭：年收入上限$18,210 保費 $70

二人家庭：年收入上限$24,690 保費 $90

三人家庭：年收入上限$31,170 保費 $110

四人家庭：年收入上限$37,650 保費 $140

收入不超過聯邦貧窮線的200%：

一人家庭：年收入上限$24,280 保費 $140

二人家庭：年收入上限$32,920 保費 $180

三人家庭：年收入上限$41,560 保費 $230

四人家庭：年收入上限$50,200 保費 $280

收入不超過聯邦貧窮線的300%

一人家庭：年收入上限$36,420 保費 $300

二人家庭：年收入上限$49,380 保費 $410

三人家庭：年收入上限$62,340 保費 $520

四人家庭：年收入上限$75,300 保費 $620

收入不超過聯邦貧窮線的400%

一人家庭：年收入上限$48,560 保費 $400

二人家庭：年收入上限$65,840 保費 $550

三人家庭：年收入上限$83,120 保費 $690

四人家庭：年收入上限$100,400 保費 830