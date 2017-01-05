俄勒岡州仍是美國民眾選擇遷居的最佳地點

（本報綜述）根據搬運貨車公司Atlas Van Lines 一份最新的搬遷報告顯示，俄勒岡州是全國最多人選擇遷居的地點。

俄勒岡州人口在2015年已達400萬人，在過去一年人口增長率為1.71%，成為全美第六個人口增長率最高的州份；但以增加了69,000名新居民而言，則是全國第九個人口增長最多的州份。

本州的人口增長主要來自遷移，目前的情況亦剛好符合了本州就業和經濟的增長。

Atlas Van Lines搬運貨車公司每年一月都會做出報告，自2012年起，數字顯示本州遷入的人口多過移出。在2016年，本州人口的移動有62%是從別州遷移至此的。

新移居人士的遷入，是推高本州房價和租金的原因之一，單在大波特蘭地區，屋價已飆升了10.3%，成為全美屋價升幅最高的第二個大都會城，首位是西雅圖，升幅為10.9%。

報告中，首十個最多人遷入的州份依次為：第一：愛特華州（63%），第二：俄勒岡州（62%），第三：北卡州（61%），第四：田納西州（60%），第五：亞拉斯加州（59%），第六：華盛頓州（58%），第七：密歇根州（57.2%），第八：華盛頓首府（57.1%），第九：科羅拉多州（56%），第十：新罕布什爾州（55.1%）。

首十個最多人遷離的州份依次為：第一：懷俄明州（63%），第二：內布拉斯加州（61%），第三：伊利諾伊州（60%），第四：特拉華州（59.9%），第五：路易斯安那州（59%），第六：康涅狄格州（58.9%），第七：紐約州（58.7%），第八：西維吉尼亞州（58.6%），第九：印第安納州（58%），第十：南達科他州（57.6%）。