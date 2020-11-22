俄勒岡州今天新增1,509宗確診　又是新紀錄 全州醫院隨時準備好作戰



（本報綜述）俄勒岡州連續四天出現一天比一天多的單日新增確診病例，而天天都是一個新紀錄。繼昨天的1,306宗，今天是1,509宗，有7人死亡。至目前，全州總確診病例有63,668宗，總死亡人數共819人。

今天的數字中，有最多新增確診病例的縣城分別有麥魯瑪縣414宗、華盛頓縣223宗、馬里恩縣124宗、卡加瑪士縣122宗。

距離感恩節還不到一星期，州長、政府、醫療機構均對目前疫情快速傳播的情況大感憂慮，紛紛呼籲民眾要過一個安全的感恩節，避免多人的聚集慶祝。

州長更呼籲州民，如知道有鄰居違返凍結令，這包括不能有超過6人在家慶祝，市民應報警。州長說：這情況與有人在開派對並發出擾民的聲浪，有鄰居打電話報警投訴一樣。違返今次凍結令者，可被處以1,250罰款和/或監禁30天。

有議員稱州長的凍結令者讓州民成為了二等奴隸，州長說這是不負責任的言論，並直指這是政客們希望獲得公眾注視而做的頭條新聞，他們不像公務員，正在努力拯救生命。

州長重申，作為州長的優先職務是要確保州民健康和安全！她採取的態度是「先教育」希望不用執法。

全州的醫療機構對在這個繁忙的流感季節加上確診個案暴增的情況已作出了最壞的打算，並準備隨時增加床位，只是擔心人手不足。全州共有4,500張普通病床，目前已88%住滿，但在都會區情況更為緊張，有92%的醫院床位已滿。至於全州720張加護病床情況也差不多，有82%住們，而在都會區則已達到90%。

據了解，雖然入院治療的新冠人數突增，但這只是住院病人的一部份，有大部份的確診者是不需住院治療的，需住院的大多是60歲或以上病者，這年齡群組佔累計入院治療的新冠病患約4,000人的56%。

俄勒岡醫科大學醫院OHSU一名護士長指出本州的醫院床位距離「滿」還頗遠，但很難說病人會在甚麼時候出現。目前醫院還未有採取如疫情初期，州長所要求更嚴厲的措施。

OHSU希望能為非新冠病人保持一定數量的加護床位，因為很多發生在本市範圍以外的緊急事故意，如撞車等，傷者都會被送到這裡。而每到流感季節，該醫院的住院率更達到93%至98%。

因為目前新冠病人急劇增加，OHSU已開始將部份病人轉到東南區的合作醫院Adventist Health Portland和Hillsboro Medical Center。如情況再趨嚴重，該醫院會將位於纜車站旁的健康大樓改為新冠病人的急診病房，那裡可放50到60張加護病床和160張普通病床。

Providence 醫院亦準備好將位於東北區的癌症中心9樓未完工的地方改為用作治療新冠患者，又或將其他患者轉移到那裡。Providence 醫院已在其急症室外再次架起分診帳篷，將潛在的新冠患者或其他尋求急診的患者分隔開。同時該醫院更準備了兩輛移動冷藏櫃充當臨時太平間，每輛可放20具遺體。St. Vincent 和Providence醫療中心現有的太平間只可容納8名成人和9名嬰兒的屍體。

至於Legacy 醫療中心在其5家醫院內共約有1,071張床位，準備增加263張加護床位，並表示可隨時增加太平間的容量。該醫療中心表示，如病人數目暴增，他們會隨時作出掉動，增加床位來應付。

在11月20日，留醫診治的新冠病人分佈如下：在Legacy 醫療中心的6家醫院共有80人；在OHSU醫療中心的4家醫院共有46人；Providence 醫療中心的3家醫院共有76人；西林醫療中心41人和Kaiser醫療中心的2家醫院有40人。