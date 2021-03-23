俄勒岡州中華會館譴責反亞裔暴力 呼籲社區團結一致　打擊種族主義



（本報訊）俄勒岡州中華會館的多位成員，周日（21日）在中國城牌樓下站街，舉起反亞裔暴力標語牌，對目前全美激增的種族暴力事件提出控訴，同時亦即場舉行了一個新聞發佈會，邀來了麥魯瑪縣兩名議員，包括沙龍．梅蘭（Sharon Meieran）及洛里．斯蒂格曼（Lori Stegmann）、西雅圖文教中心主任吳曉竹、前中華會館主席應書琪和僑務委員林國貞等講話。

在發佈會中先由中華會館主席李汝堯發言，他提到在美國華人歷史上多宗的種族暴力和不公平的事件，時至今天，美國國家領導層仍在做出這樣不公平的事情，將新冠病毒歸咎到中國人的身上，誤導國民，分列國家和有色人種社區，導致今天的反亞裔暴力事件急增，造成傷亡甚至是大屠殺。李主席最後大聲說：我們已受夠了！我們要團結起來，大聲疾呼：現在就要停止所有亞裔仇恨！

西雅圖文教中心主任吳曉竹亦應邀講述自己的感受，她說都沒有人瑩該因為膚色國藉而受到欺凌。

麥魯瑪縣議員洛里．斯蒂格曼（Lori Stegmann）說到自己是一名韓裔，幼小時候就已被收養，她也深深感受到亞裔社區的傷痛，發生這樣多的種族仇恨暴力，全因為聯邦政府指責和怪罪於亞裔社區，稱新冠病毒為中國病毒，並煽動對國家做出了巨大貢獻的亞裔群體的仇恨和恐懼。斯蒂格曼表示非常榮幸能服務一個這樣多元文化的社區，她會盡力為這社區發聲，阻止種族仇恨出現在這個我們稱為「家」的地方。

另一名麥魯瑪縣沙龍．梅蘭（Sharon Meieran）在講話時直指，在亞特蘭大事件中被殺的6名亞裔女性，不容置疑，是種族主義和仇恨。她說與亞裔社區站在一起，麥縣議員不會默默地坐在一旁容忍反移民，反亞裔和反女性的暴力行為。

前中華會館主席應書琪在講話時說：「每次在新聞中看到亞裔被人暴力對待時，我感到悲痛，這些亞裔美國人被針對，只因為是種族主義。自己移民到美國已有50多年，期間見過及親身經歷過不少的歧視，但情況漸漸已有改善，直至4年前，國家的領導人作出仇恨的言論和鼓勵暴力對待非白人，令美國的民權狀況倒退。中國人習慣安靜、勤勞工作和不制造麻煩，我鼓勵大家站出來發聲：我們不是病毒，仇恨才是病毒；要求停止欺凌、停止仇恨、停止種族暴力，一同攜手創建一個更美好的美國！

以下是俄勒岡州中華會館的聲明：

“俄勒岡州中華會館強烈譴責任何針對亞裔社區的言論、恐嚇、歧視和暴力。”

俄勒岡州中華會館對目前在全美激增的種族暴力事件表示憤怒，針對亞裔社區的事件已導致無謂的傷痛，甚至令到無辜守法的美國人因此而喪命。

我們在此呼籲我們的社區團結起來，一起努力，打擊那些因種族主義的反亞裔罪行和起訴涉事疑犯。同時也為經歷這些創傷性事件的受害者和其家屬，提供足夠的支援。

我們要大聲疾呼，讓社區之外的人都能聽到我們的聲音；並且製定和資助一些旨在結束種族暴力的計劃。現在該是我們在社區中發揮積極作用的時候了！