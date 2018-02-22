俄勒岡州中華會館春宴完滿結束 二百多名嘉賓朋友出席　共慶狗年新春

（本報訊）本地僑社的龍頭，俄勒岡州中華會館，在周一（19日）晚假黃上皇酒樓舉行春宴晚會，波特蘭華人社團、商界、政客代表歡聚一堂，喜迎狗年，現場衣香鬢影，熱鬧非常。

當晚的會場內，嘉賓雲集，出席晚宴的嘉賓除了本埠各堂所的代表外，還包括有駐西雅圖台北經文處處長姚金祥、僑教中心主任陳敏永、華人服務中心主任梁永富、商界人士以及多位僑務委員等。

今年中華會館特別邀來了本地的司儀好拍檔，冼立國先生及Vanessa Sin 作為大會的司儀，冼先生的文彩博得了現場觀眾熱烈的掌聲。

晚會開始之先，來自李氏龍獅團的四隻瑞獅，在喧天的鑼鼓聲中進場，頓時整個會場被濃濃的迎春賀年氣氛籠罩著，中華會館主席黃裔明及駐西雅圖台北經文處處長姚金祥一同主持採青儀式，為賓客們帶來一整年的好運。

接著由中華會館主席黃裔明致詞，黃主席歡迎各界嘉賓的光臨，他講述了去年中華會館在社區工作中的成績，與華人團體、蘭蘇園及老城/華埠區的商戶鄰里合作，一同為華埠的發展和保存華埠的中華文化作出不懈的努力。其中包括為社區挺身，針對區內毒品和流浪漢問題而發聲，最成功的例子是牌樓下的流浪營終於遷離華埠；而目前仍在處理中的修繕牌樓工作，進展順利。

駐西雅圖台北經文處處長姚金祥在應邀致詞時表示，他還記得，去年在他剛到西雅圖到任處長一職只有數個月時間，就到波特蘭市首度出席中華會館的春宴。中華會館在這幾年間努力服務社區，今年更成功與大部份本地僑團合作，一起舉辦新春活動。姚處長強調這是唯一能在本地刷存和推廣中華文化的方法，他感謝黃主席的領導，並感到非常榮幸能參與其中。

僑教中心主任陳敏永在應邀致詞時以廣東話發言，他特別多謝各界對他和中心會務的支持，希望大家在狗年能繼續支持和指導他，而他亦承諾會繼續學好廣東話。

晚宴期間，中華會館主席黃裔明聯同駐西雅圖台北經文處處長姚金祥、僑教中心主任陳敏永與中華會館副主席李汝堯，一同向各位來賓敬酒，恭祝大家狗年吉祥，萬事順意。

粵聲社多位樂師為晚會彈奏了多首歡慶的樂曲助慶。

當晚，大會更準備了數十份禮物作為幸運抽獎的禮品。晚會在歡樂的聲中結束。