俄勒岡州中華會館新一屆董事局正式宣誓就職

（本報訊）俄勒岡州中華會館新一屆董事成員在周日（10日）正式宣誓上任，由於疫情關系，就職儀式首次要透過視像舉行。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處的處長甄國清，副領事劉正聲及僑教中心主任吳曉竹等出席了儀式。

中華會館還請來了本州唯一的華裔法官Michael Loy 為新一屆的董事局成員就職負責監誓。所有新當選成員，在Michael Loy 法官的帶領下，正式宣誓就職，展開其為社區服務的旅程。

中華會館今屆主席李汝堯、副主席廖懷澤，20名董事成員：鄭永明、周世昌、張梁美麗、侯婷婷、張麗明、張國安、羅麗嫦、李素英、李良光、李兆敏、李泳林、雷活旋、鄭婉萍、雷兆祥、馬民健、冼立國、黃國民、黃美珍、應書琪和甄文玉。

在眾董事局成員宣誓正式就職後，由李汝堯主席以英文發言，廖懷澤副主席以中文翻譯。李主席指出，這一屆的選舉是中華會館首次用郵寄方式投票進行，過程非常順利。他也為中華會館新一年定下了工作的藍圖：

– 繼續舉辦中華會館的傳統活動，其中包括中華學校、中華會館博物館、獎學金、春宴、全僑郊遊會等。

- 招募更多新的成員，參與會務工作

- 與華人工商界加強聯系，協助振興華埠和翡翠區的經濟

- 積極參與市政府、縣政府、及鄰舍組織的會議，表達華人的意見，為華人爭取權益。

接著由駐西雅圖台北經濟文化辦事處的甄國清處長講話，他首先恭賀新任主席李汝堯及一眾董事局成員，表示特別指派副領事劉正聲作為本地僑社與經文處的主要聯絡人，藉此加強雙方的溝通，並指出非常樂意隨時為本地社區提供所需的協助。最後亦代表僑委會向新上任的李汝堯主席及廖懷澤副主席送上賀狀，祝賀二人當選，並表揚他們為社區作出貢獻。

就職儀式完畢後，俄勒岡州中華會館新一屆董事局隨即舉行了首個董事局會務會議。

俄勒岡州的中華會館已有超過百年的歷史，隨著時代進步，和新移民增多，這所老僑團受到了不少衝擊。早前更因著過去的選舉陋習，釀成了不公的選舉，最後導致欲改革的一派與堅持守舊的一派要遵法律來解決問題。

渴望見到中華會館成長改革的成員，花了一年多時間重新審視選舉的程序，並將其做到合乎法例，公平公正。這決心贏得了不少有意服務社群人士的信心，願意參選加入董事局。希望這批新力軍的加入，能為這所百年僑團帶來新氣象，令新一屆的中華會館董事局切實的服務本地華人社區。