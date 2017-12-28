俄勒岡州中文教師學會召開歲末聯誼會 將於明年舉辦中文學業優異獎征文比賽

（本報記者俄廣才報導）俄勒岡州中文教師學會（CLTA-OR），於日前在比弗頓圖書館召開了2017年歲末聯誼會。該學會前任主席、波特蘭州立大學呂麗娜教授，以及來自本州公立、私立、公立特許學校的數十名教師應邀出席，其中還有從McMinnville，Corvallis，Sister等城市專程前來參加會議的教師。

目前，俄勒岡州中文教師學會註冊會員已達97位，幾乎涵蓋了俄勒岡所有的中小學，以及部分大學內與漢語教學相關的部門。

本屆年會上，波特蘭學區雙語部漢語教學主管宓文蓉；Catlin Gabel School資深教師鄭莉玲老師；Hope Chinese Charter School課程主管劉苑、簡信華等四位教師，分別獲得了由俄勒岡州中文教師學會頒發的《2017年度CLTA-OR專業發展獎》。

為展示俄勒岡州漢語學習者的中文水平，加強學生們學習漢語的推動力以及促進俄勒岡州中文項目的持續發展，學會決定於2018年舉辦《俄勒岡州中文學業優異獎》征文比賽活動。

該活動具體要求如下：所有俄勒岡州設有中文項目的公立、私立、公立特許學校學生，均可由授課老師（CLTA-OR會員）按比例推薦學業優異的學生參加。

參賽學生需填寫申請表，按要求提交書面或影音作品，以及推薦教師提供的推薦信。

《俄勒岡州中文學業優異獎》征文比賽活動於2018年4月起接受申請。申請表將由在校授課教師登陸www.clta-or.org網站下載並填寫，之後電郵提交至CLTA-OR學生評獎委員會。

成績優異的參賽學生將獲得由俄勒岡州中文教師學會頒發的獲獎證書，學會也將向學生所在的學校發送賀信，以表彰教師與學生在漢語教學與學習方面所付出的努力。

2018年5月，將在學會網站和中文媒體《波特蘭新聞》上公佈獲獎學生名單，並擇優刊登學生們所提交的獲獎作品。

年度會議上還分別介紹了俄勒岡中文教師分布、COFLT 會議要聞，學會網站建設的近況，以及希望中文學校的STARTALK項目規劃和將於2018年5月舉行的研習會預告。

俄勒岡州中文教師學會為國稅局注冊的非盈利組織 (Tax code: 81-3400562)，竭誠歡迎各界僑胞關注並支持學會所開展的各項活動。