俄勒岡州中文教師學會召開春季研習會 首度頒發《俄勒岡州中文學業優異獎》

(本報記者俄廣才報導)俄勒岡州中文教師學會年度春季研習會,於日前在Catlin Gabel學校召開,本地多所學校的近三十位中文教師參加了這次富有成果的活動。

研習會上,Catlin Gabel學校小學部中文教師唐桂民博士和胡北寧老師,共同進行了《淺談中文教學模式的創新-基於語境的模式研究》(An Exploration of Innovative Chinese Teaching Models- A study of a Context-based Model )課題演講,重點介紹了在恰當語言環境下進行中文教學的重要性及意義,並給出了教學框架建構。

Catlin Gabel 學校高中部中文教師田鳳英和波特蘭州立大學嵇凌老師共同演示了《體驗式學習的教育-學生自我主導的習得過程》(Experiential Education: Student Self-Directed Learning),讓老師們從學生的視角在「紙飛機試飛」的任務學習過程中,體會到了實踐性學習對提升學生能力的重要性,同時配合Kolb Learning Cycle 學習設計有意義性的學習活動,培養學生自主思考及反思的能力。

Catlin Gabel 學校初中部中文教師鄭莉玲具體介紹了《應用「常規」於差異性教學》(Differentiated Instructions Made Practical’ Routines),針對不同學生提出了公平性、訪問性、嚴謹性和參與性的教學思考框架。

Lake Oswego 學區高中中文教師韓慈磊在《中文課堂教學實例分析一則》(An Analysis of a Teaching Video Clip in a Chinese Language Classroom)演講中,引用了美國課堂教學實況錄像,介紹最新師資評價體系在中等教育、非沉浸式中文課堂教學中的實際應用,對老師們做好課後反思提出了有益的參考輔助。

波特蘭公立學區沉浸式中文項目小學教師高瑞媛展示了《中文沉浸式小學課堂管理策略分享》(Classroom Management Plans for New Teachers to Keep Students Engaged in a Diverse Mandarin Immersion Class)。她的演講不僅讓老師們體驗了小學課堂的有效管理方法,還讓大家切實了解了學生在不同年齡、不同家庭環境,不同學校理念作用下的多種表現,讓與會教師們領略到了因材施教的實際意義。

本次研習會上,俄勒岡州中文教師學會為首屆《俄勒岡州中文學業優異獎》征集活動舉行了頒發儀式,總計有5所學校的13位學生獲得嘉獎。

俄勒岡州中文教師學會前任主席呂麗娜教授,為獲獎學生頒發了證書。呂麗娜教授對教師們的教學成果以及學生們的辛勤努力給與了充分肯定及熱情鼓勵,同時希望能有今後能更多的學校能參加到這項活動中來。

首屆《俄勒岡州中文學業優異獎》獲獎學校與學生名單為:Catlin Gabel 學校Ruby Sandobal, Mathus Leungpathomaram,Benjamin Karp;Franklin 高中Yin Ka Chan,Aria Chen,Xin’ao Lu;Hope中文學校Calvin Huang, Joo An Kong, Malka Kranowski,Mason Chen;Lake Oswego高中Hongsheng Chen,Sonja Bergstrom;Lakeridge高中 Cole Bryant。

該學會理事會成員還舉行了總結會,希望2018-2019在新的學年中團結奮進,進一步推動本地中文教學的持續深入發展。(圖片由俄勒岡州中文教師學會提供)