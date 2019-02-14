俄勒岡小鎮風雪中慶中國年 展示61呎長金龍

（本報訊）南奧州中華文化協會(SOCCA) 於二月九日，在傑克森維爾市(Jacksonville)舉辦了中國新年遊行大會。是日雖然風雪不斷，但也無阻大眾的熱情。

中國新年遊行大會是傑克森維爾市的盛大節日活動，適逢今年是別具意義的150週年紀念，傑克森維爾及鄰近的Ashland 和Medford 市的市民當日都傾巢而出，參與其中。

這次活動不僅吸引了周邊社區人仕，也吸引了遠在波特蘭和舊金山的市民遠道而來參與。活動於早上十時正式展開，遊行隊伍陸續登埸，各式中國傳統舞獅舞龍隨著一片鏗鏘的鑼鼓聲中舞動。在今次遊行中首次出現的一條61呎長金龍，被當地人名為“The Mighty One”『神龍』，成為了今年遊行的亮點。另外，不少遊行人士都穿著起中國服飾，有些更屬於古董服飾，是由早期中國移民婦女親手縫製的，特別珍貴。看著全城的中西人士聚在一起為中國年而歡慶，盡顯不同文化和種族共融。

遊行完畢，各項活動隨即分別在全鎮不同地點展開，包括有中樂、武術的示範，書法及講述早期華工在該鎮的歷史，包括淘金及建造鐵路時的生活；餐館亦特別泡製一些賀年菜式。

在遊行中出現的61呎長『神龍』源自中國廣州市，2000年起，多次在三藩市的大遊行中出動過，「退役」後，就被閒置一旁。現在能得以出現在傑克森維爾給大家觀賞，實多得三藩市的華人社區基金會副主席 David Lei和舊金山華人春節大遊行總監Harlan Wong 的捐贈，並得到SOCCA董事會成員之一Katherine Greene進行大翻新，讓金龍恢復原來的神氣的面貌。

SOCCA的Katherine表示，還要特別鳴謝鄒國華師傅多次從波特蘭驅車而來，義務指導他們舞獅舞龍的技巧。鄒國華師傅創立西北金龍醒獅團，有30 年的舞獅指導經驗，他的舞龍隊曾代表俄勒岡州到華府參加奧巴馬總統就職大巡遊。在上周六的遊行之先，這條『神龍』就由鄒國華師傅主持點睛儀式，寓意為金龍賦予新的生命。

傑克森維爾市是俄勒岡州南邊的一個小城，人囗只有二千多人。這城鎮與中國移民有著密切的歷史關係。早年中國移民為生活為糊囗，由中國遠洋而來做一些粗活，如淘金、採鑛或開辟鐵路等。當中的辛酸實不難想像。繼後的華人子孫在彼邦落地生根，後代得到良好的教育得以改善生活。

每年的中國年慶祝活動都成為了俄州南部的傳統之一，從一些歷史照片看到，早在150年前，居住在此地的中國人已開始慶祝新年，當時只是簡單的燃燒炮竹。至2006年，一班熱愛中國文化的人士成立了南奧州中華文化協會(SOCCA)，致力於在當地促進和宣揚中國文化，並且將這項慶祝中國年的傳統承傳下去，藉這些活動展示多方面的中華文化，讓人們更了解中國文化，也無忘祖輩在此的艱苦的生活。