俄勒岡學生將可以因“心理精神不適”請假

（本報綜述）在新學期開學後，俄勒岡州將允許學生以精神健康不佳為理由而請「病」假。上個月，俄勒岡布朗州長簽署了“阿迪法案(Adi’s Act)”，這法案是由一班高中生在一領袖營時提出的，並得到精神科專業人士的支持下成為提案，獲通過成為法律。專家指，這是美國的首例。

新法例允許本州學生像傷風感冒般請病假一樣，因精神狀況不佳或行為出問題而請「精神健康假(Mental Health Days)」。法律容許學生可以在三個月的時間有最多五次的免責缺席。

倡議這法例的其中一名18歲學生Hardcastle指出，在她就讀高中的四年中，因為要拿到好成績，要參與活動才能進入好的大學，這些都給了她不少的壓力。不少高中生也有這樣的壓力，很多時他們都聲稱身體不適而請病假。Hardcastle希望，新的法例能鼓勵更多學生能在一個開放的環境下向父母和老師們說出心聲，讓成年人知道他們實在所經歷的，從而得到應有的幫助。

報導指，這是俄勒岡為解決自殺率過高而作出的努力之一。心理健康專家表示，新的法律明確指示學校平等對待心理健康和身體健康，而且教育工作者越來越多地考慮學生的情緒健康。猶他州去年也頒佈了類似的法律。

根據俄勒岡州衛生局的一份報告，本州的自殺率在2017年創下歷史新高。光在2017年就有825人因自殺而死亡。自殺是俄勒岡州15至24歲兒童死亡的第二大原因，也是5至14歲兒童死亡的第三大原因。

這條新法例，是以高中學生Adi Staub的名字命名的，她是在變性之後，因抵受不著極大的壓力而自殺身亡的。上月，州長亦簽署了令一條與Adi有關的法例，要求所有俄勒岡州學區為幼兒園至12年級的學生製定全面的自殺預防政策。

據稱，俄勒岡自殺率高於全國平均水準40%。阿迪法案將使學生能更好地被關注和健康的成長。