俄勒岡學校削減教學職位與項目

（綜合報道）儘管今年俄勒岡州公立學校的預算增加了4億多美元，許多學區卻被迫削減教學職位和項目。為了應對不斷高漲的人事費用，包括僱員退休金和其他退休費用，就算州政府在過去續年增加教育撥款百分之八，仍未能平衡財政預算。

作為俄勒岡州最大的學區，波特蘭公立學校今年將比去年多獲得2,900萬美元來自州政府的教育撥款。地區預算負責人瑞恩．杜徹表示，資金的增加並不足以支付不斷上漲的薪金和退休金費用，僅退休成本就已增加了1,800萬美元。因此，今年秋天，此學區的77所學校共要裁減55名教師。

在俄勒岡州第二大的西林凱澤學區，州政府撥款增加了3,100萬美元。首席運營官邁克爾．沃爾夫表示，員工退休金成本上漲了1,000萬美元，須裁減67名教師。沃爾夫說，削減教師職位後，可為校區省下680萬美元。

這時目前全州學校所要面對的環境，需要裁員數字不算多，但在這經濟蓬勃時做出這些決策，教育界人士表示是破壞了學生的教育，使他們得不到應有的教育水平。

凱爾西．鄧拉普表示，她給新生們上物理課時，將會有40名學生一起上課，更難分配任務，而且使每個學生更難適應。

至於在比弗頓，學校的預算增加了2,100萬美元。但是，由於退休金費用增加了1,400萬美元，該校區亦不能倖免被迫削減開支。該地區的發言人莫琳．韋勒表示，該區還開設了一所新高中和一所翻新小學，這些費用已經使預算捉襟見肘了。學區領導決定削減圖書館工作人員，減少訓練教師的項目，並減少課堂用品開支。

俄勒岡教育部的區域官員和專家表示，由於員工健保費用和退休金繼續上升，俄勒岡州的近200個校區的預算在2019年及以後預計將會更糟糕。