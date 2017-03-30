俄勒岡大學與波特蘭校區合辦升讀大學資訊講座 誠邀華裔家長和學生出席　了解更多入讀大學的須知

（本報訊）俄勒岡大學與波特蘭校區合辦升讀大學的資訊會「機會項目」（Opportunities Program），專門為亞太裔移民家庭的學生而設，包括華人家庭。

資訊會將於4月14日，由上午11:55到下午1:00，在Franklin 高中圖書館內舉行，地址：3905 SE 91st Avenue, Portland OR 97266。

有鑒於大部份亞裔學生都屬於移民家庭，學生亦多是家中第一代升讀大學的子女，很多時父母對在美國升讀大學的須知和程序都不大了解，令緊張子女學業的父母，無從入手如何協助子女入學。很多時亦因為這原因，令子女錯失了很多機會。

俄勒岡大學（University of Oregon）的學生事務辦公室，將特別派員到波特蘭市，為亞太裔學生家長們舉辦這場資訊會，歡迎即將入讀或於未來入讀大學的學生和家人出席參加。屆時俄勒岡大學有專員為學生和家長們解答任何有關入讀大學的問題，包括如何準備一份合資格的學生履歷，作為入學或申請獎學金用？對不是富裕的家庭，應如何準備為子女們申請助學金？大學收生的程序；大學的選科等等。

負責今次活動的學生輔導員Antonio 表示，對有子女入讀大學的移民家庭來說，這是一個難得的機會。家長們將懂得如何支援準備入讀大學的子女。另外，大學亦派出多位亞太裔學生同行，在資訊會中親自與出席人士分享他們在大學的經驗。

另外，大學亦誠邀家長和學生們在4月29日親臨位於尤金市的俄勒岡大學，屆時大學的職員和學生將帶領學生和家長了解更多大學內的情況，時間由當日早上十時至下午三時。詳情將在4月14日的資訊會中宣佈。

入讀大學是家長們對子女的期望之一，對學生來說這是人生的一個重要轉捩點，要懂得如何找緊這個機會，讓子女他日有光明的前途，家長和學生們都不應錯過「機會項目」升讀大學的資訊會。

欲了解更多有關詳情，可直接聯絡Franklin高中的Hoang Tran，電話： 503-916-5140轉內線81020或Raquel Laiz，電話：503-916-5140轉內線81015。