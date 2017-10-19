俄勒岡國際芭蕾舞學院年度慶演 將於十一月四日在林肯劇場舉行



（本報記者俄廣才報導）專業舞美燈光、全程樂隊伴奏、多位明星助演，眾人關注的俄勒岡國際芭蕾舞學院2017週年慶典演出，將於11月4日在波特蘭州立大學林肯劇場隆重舉行。

本年度的慶典演出，聘請了俄勒岡芭蕾舞劇院技師按照專業芭蕾舞劇團演出的標準，對林肯劇場舞台進行全新的燈光設計，同時邀請了由Raúl Gómez-Rojas擔任音樂總監的著名樂團Metropolitan Youth Symphony 於演出期間現場全程伴奏。

俄勒岡國際芭蕾舞學院藝術總監、國際芭蕾舞大賽金獎獲得者、曾巡演世界各大芭蕾舞劇院並獲得極度好評的俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員成萱，以及俄勒岡芭蕾舞劇院著名演員Brian Simcoe等多位客座明星友情出演。

經典芭蕾舞劇《天鵝湖》第二幕，是2017慶典演出的主要劇目之一。由俄勒岡國際芭蕾舞學院行政總監、著名芭蕾舞蹈家李野為學員們特別編導的現代芭蕾舞《黑與白》，將於本年度週年慶典活動中首次公演。

李野曾任廣州芭蕾舞團、加拿大芭蕾舞團、俄勒岡芭蕾舞劇院的獨舞演員。曾獲得桃李杯芭蕾舞比賽金獎。先後擔任廣州芭蕾舞團、廣州藝術學院芭蕾舞學校、朱麗葉芭蕾舞學校、俄勒岡芭蕾舞團客席教師。

李野原創的現代芭蕾舞劇《The One》，於2016年俄勒岡國際芭蕾舞學院慶典演出中首次公演，極具衝擊力的光影

運用及現場音效，特別是感覺完全是專業水準的學員們氣度不凡的形體表演，曾一度在業界引起很大反響。

11月4日的慶典活動中將首度公演的、由李野新近原創的現代芭蕾舞《黑與白》，必將再次向觀眾們展示現代與傳統芭蕾完美交融的藝術魅力，讓我們拭目以待。

俄勒岡芭蕾舞學院2017週年慶典演出地點：波特蘭州立大學林肯劇場。地址：1620 SW Park Ave, Portland, OR 97201。時間：11月4日晚7:30分。

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