俄勒岡國際芭蕾舞學院年度慶典圓滿成功 李野新編現代芭蕾舞《黑與白》震撼全場



（本報記者俄廣才攝影報導）專業舞美燈光、全程樂隊伴奏、多位明星助演，俄勒岡國際芭蕾舞學院2017年度慶典演出，於11月4日晚在波特蘭州立大學林肯劇場隆重舉行。

為了達到最佳演出效果，俄勒岡國際芭蕾舞學院聘請了俄勒岡芭蕾舞劇院技師按照專業芭蕾舞劇團演出的標準，對林肯劇場舞台進行了整體的燈光設計，同時邀請了由Raúl Gómez-Rojas擔任音樂總監的著名樂團Metropolitan Youth Symphony 於演出期間現場全程伴奏。

俄勒岡國際芭蕾舞學院藝術總監、國際芭蕾舞大賽金獎獲得者、曾巡演世界各大芭蕾舞劇院並獲得極度好評的俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員成萱，以及俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員Brian Simcoe等客座明星友情出演。

《天鵝湖》第二幕，是2017年度慶典演出的劇目之一。白天鵝奧杰塔的獨舞，與王子的雙人舞以及眾小天鵝的群舞，身段優美、舞姿傳神，細膩地表達了白天鵝奧杰塔從恐懼、提防，到逐漸對王子的放心與信任，再現了具有芭蕾藝術頂級之美之稱《天鵝湖》的神韻，展示了整個演出團隊的藝術造詣和非凡的表現力。

由俄勒岡國際芭蕾舞學院行政總監、著名芭蕾舞蹈家李野為學員們特別編導的現代芭蕾舞《黑與白》，在慶典活動中首次公演。

燈光下演員們的身影在白幕上舞動，敲擊的雙手於鏗鏘的「鼓樂」聲中在黑白相間的道具上灑下了赤橙黃綠……，剛勁有力的佩劍之舞或許在揭示生命之路中的披荊斬棘……，成萱、Brian Simcoe兩位著名芭蕾舞蹈家優美的舞姿、精湛的技藝……，原創現代芭蕾舞《黑與白》中一幕幕亮麗場景，將現場氣氛推至一個個新的高潮，全場觀眾報以陣陣掌聲與喝彩聲。

俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員Brian Simcoe在接受本報採訪時說：「我很享受和這些充滿活力的學員們一起合作演出，他們把我帶回到了我的學生時代。雖然他們經驗不足，但通過幫助和訓練，特別是這種專業要求的演出，能夠使他們成為更好、更專業的演員。」

Brian表示，連續兩年參加俄勒岡國際芭蕾舞學院的週年慶典演出，他非常高興地見證了這些學生在過去一年中的進步與成長。「他們有那麼大的潛力，這是一件令人興奮的事情。」

在談到新編現代芭蕾舞《黑與白》時Brian表示，今年的《黑與白》相對於去年的《The One》更精緻、更具前瞻性，也更趨完美，「時間」這個主題是舞劇《黑與白》成功的亮點。

Brian說，使他非常感動的是整場演出水平非常專業。雖然是學院演出，但是從道具、服裝、燈光、舞美、現場音樂等等，每一個的細節都是按專業劇團水平來要求。能讓學生們在這麼小的年齡親身參與和體驗這麼專業的演出，是非常難得的機會。

專業交響樂隊為這麼小的演員伴奏（最小的孩子才6歲，我多希望我6歲的時候有這樣的機會啊）；為這麼小的孩子創作了屬於他們自己的舞劇，這些都是不可想像的，但李野、成萱他們做到了，而且做得非常好、非常成功！

Brian認為，與其說成萱、李野是兩位教師，倒不如說他們更像孩子們的父母，給予了孩子們無微不至的關愛。「我相信，只有愛，才會讓他們全身心地為孩子們付出，讓孩子們更早地體驗、經歷全方位專業要求的這種演出過程，讓她們盡早得以全面發展。」

對於：「與大師同台共舞，最大的收穫是什麼？」這個問題，幾位學員作了如下回答。

Jada Lee，16歲，《天鵝湖》第二幕白天鵝扮演者，俄勒岡國際芭蕾舞學院高級班學員。

「Brian能做為我的舞伴是我巨大的榮幸，今年的演出讓我夢想成真。Brian非常有耐心，他給我營造了一個很舒適的學習環境，使我能夠更大程度地挑戰自己，突破自我，不斷成長，這是一個美好而難忘的經歷。」

Daphne Wu，14歲，現代芭蕾舞劇《黑與白》獨舞，俄勒岡國際芭蕾舞學院四年級學生。

「能夠與芭蕾舞大師同台演出，不僅提高了自己的舞蹈技藝和對音樂的理解，最大的收獲是增加了自信心。所學到的不僅僅是芭蕾舞，更多的是學到了一些從接觸到提高、再到完全掌握一門藝術或者專業的方法和過程，這種經驗對今後的學習和生活非常重要。」

Bella Coari，12歲，《天鵝湖》第二幕四小天鵝之一，俄勒岡國際芭蕾舞學院四年級學生。

「與明星演員同台演出，使我親眼見證了他們對芭蕾事業的獻身精神以及他們在舞台上真實的表現自己的能力。通過參加排練和演出，更加增強了我的自信心。」

俄勒岡國際芭蕾舞學院行政總監、著名芭蕾舞蹈家李野在談到現代芭蕾舞《黑與白》時指出，《黑與白》創作主題是詮釋「時間」。

李野認為，「我覺得「時間」對於每個人來說都是公平的。無論我們主觀上是否認知，時間都是在保持一種形態、一種節奏在無限地前行著。我們雖然沒有辦法改變時間的進程，但我們卻可以控制時間的質量。」

他說，假如時間是一條無限延長透明的直線，假如每當我們每作對一件事的時候，放一點白色在這條線上；又假如我們每做錯一件事的時候，放一點黑色在這條線上。如果紅色代表激情，藍色代表傷感……，每個顏色代表著一種行為或是一種情緒，那麼回顧一下，是哪些顏色在我們自己的那條線上舞動呢？

其實就好像《黑與白》最後一段舞蹈所表現的一樣：「我們在改變自己的顏色的同時，也在潛移默化地改變著身邊其他人的顏色。」

「時間」讓所有的人不經意地擁有了自己五彩繽紛的人生。