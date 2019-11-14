俄勒岡國際芭蕾舞學院四週年慶典演出近期舉行

將隆重推出全新製作經典劇目《胡桃夾子》

（本報記者俄廣才報導）俄勒岡國際芭蕾舞學院為慶祝建院四週年而全新製作的《胡桃夾子》全劇，將於11月23日晚和11月24日下午，在波特蘭州立大學林肯劇場隆重上演。

特邀芭蕾舞明星、俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員Brian Simcoe，著名芭蕾舞蹈家、俄勒岡國際芭蕾舞學院藝術總監李野等客座明星友情出演，由Raúl Gómez-Rojas擔任音樂總監的波特蘭青年交響樂團，將於演出期間現場全程伴奏。

《胡桃夾子》是芭蕾舞劇的經典之作。俄勒岡國際芭蕾舞學院2018年三週年慶典演出時，曾首次推出由該學院全新製作的《胡桃夾子》。其場面華麗壯觀，表演詼諧有趣，夢幻童話色彩與優雅芭蕾舞姿的美妙融合，精彩的表演深深地吸引了觀眾。當晚的林肯劇場座無虛席，有些觀眾站在過道邊堅持看完兩個多小時的演出。演出結束後，許多觀眾在在學院的網站上留言表示祝賀。

《Oregon ArtsWatch》的瑪莎 烏爾曼（Martha Ullman West）在談到2018年院慶的演出時表示，俄勒岡芭蕾舞學院的《胡桃夾子》以獨特而卓越的理念為驅動力，融合了學院頂級表演者和著名舞蹈家精湛的、迷人表演，為觀眾們提供了令人振奮的藝術體驗。

為了滿足觀眾們的需求，俄勒岡芭蕾舞學院將2019年的慶典演出增加為兩場，竭誠歡迎各界人士前往觀賞。

時間：11月23日（星期六）7:30pm；11月24日（星期日）2:00pm。

地點：波特蘭州立大學林肯表演廳（1620 SW Broadway Portland, OR 97201）。

購票請登錄俄勒岡芭蕾舞學院網站：http://oiballet.org/ac/。