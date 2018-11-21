俄勒岡國際芭蕾舞學院三週年院慶演出

全新製作《胡桃夾子》精彩紛呈圓滿成功

藝術總監成萱李野：給孩子們創造更多的機會

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡國際芭蕾舞學院為慶祝建院三週年而推出的、全新製作的《胡桃夾子》全劇，於11月17日晚在波特蘭州立大學林肯劇場隆重上演。

特邀芭蕾舞明星、俄勒岡芭蕾舞劇院首席演員Brian Simcoe，著名芭蕾舞蹈家、俄勒岡國際芭蕾舞學院藝術總監李野等客座明星友情出演，由Raúl Gómez-Rojas擔任音樂總監的波特蘭青年交響樂團於演出期間現場全程伴奏。

《胡桃夾子》是芭蕾舞劇的經典之作，俄勒岡國際芭蕾舞學院全新製作的《胡桃夾子》，其場面華麗壯觀，表演詼諧有趣，夢幻童話色彩與優雅芭蕾舞姿的美妙融合，精彩的表演深深地吸引了觀眾。當晚的林肯劇場座無虛席，有些觀眾站在過道邊堅持看完兩個多小時的演出。

演出中，多人舞、雙人舞、獨舞等，輕盈、細膩，精彩紛呈。特邀芭蕾明星們與藝術家們的完美演繹不時贏得觀眾們的陣陣掌聲，演出獲得圓滿成功。

演出結束後，許多觀眾在在學院的網站上留言表示祝賀。

觀眾Maggie在留言中寫道：「我看過非常多的舞蹈學校的演出，這一次是能真正從心底打動我的。謝謝成萱和李野的出類拔萃的藝術創作。」

觀眾April在留言中寫道：「昨晚的演出太精彩了，我們非常喜歡這「全新版」的《胡桃夾子》。特別是編導們給了孩子們很多重要舞段和戲份，他們演出的質量非常高，同時也非常有趣。」

俄勒岡國際芭蕾舞學院從2016年建院第一年演出的 《THE ONE》到第二年的《黑與白》，再到今年的《胡桃夾子》，每一年院慶演出都會推出原創的全新劇目，每一年都在快速、健康地發展。與其說他們一年邁出一個新台階，更應該說每一年都是在創造奇跡。尤其是今年的《胡桃夾子》全劇，應該說他們圓滿地完成了幾乎不可能完成的創舉。

藝術總監成萱、李野在接受本報採訪時表示，

「我們這幾年一直都是在為學生們做原創的、量身定做的舞劇。從第一年的 《THE ONE》到第二年的《黑與白》再到今年的《胡桃夾子》，無一例外。」

「今年推出的《胡桃夾子》是全新編排的。因為是經典傳統舞劇，故事梗概上並沒有太多的變化，而是在很多細節方面做了一些有趣的更改，視覺效果會更好！」

「我們購置了全新的所有場面的舞台佈景，為演員訂製了將近150套服裝與道具，一百多盞專業的舞台燈具。全新的燈光設計、舞台設計……，我們希望做到完美。」

「另外就是學院一直秉承的傳統：現場音樂。我們每一年都會選用現場音樂，請專業的交響樂團為孩子們全場現場伴奏。」

「這些專業方面的要求，對於許多芭蕾舞團的附屬學校來說比較容易做到，但是俄勒岡國際芭蕾舞學院學院今年剛滿三週歲。其實在舞劇的製作編排過程中困難重重，我們也曾想過妥協或簡化。因為學院不是劇團，沒有劇團的人力、物力和財力。尤其是對於建院只有三年的我們來說就更是難上加難。比如製作經費預算；比如服裝設計製作；又比如道具、燈光設計等等。」

「如果不需要專業的燈光設計師和那上百盞專業的燈光也是可以演出的。在劇團這個行當中流傳著這樣一句話：「無論缺少了什麼，到了演出的時間大幕照樣會打開」。也就是說無論有沒有專用服裝，有沒有專業燈光，有沒有現場樂隊都一樣可以演出。但是，我們沒有任何理由妥協，因為藝術本身就是追求完美。如果老師選擇了妥協和退卻，那我們又有什麼底氣去教育孩子們？」

「孩子們的表演非常成功，這個是無可非議的事實。應該說，孩子們的演出已經遠遠的超出了我們的期待值，他們很棒！」

成萱與李野表示，要衷心感謝那些支持學院成長的朋友們，感謝所有台前幕後的家長與志願者們，沒有大家的支持我們是不可能完成這些創舉的。我們希望社會上更多的熱心人士參與進來，一同為孩子們創造更美好的未來。

「學院自創辦以來一直都為孩子們設立獎學金。我們希望可以幫助更多的孩子來感受芭蕾舞的美，讓更多的孩子有學習芭蕾舞的機會。」

「本年度全新製作的《胡桃夾子》，有五十多位演員參加演出，從成人演員最小僅四歲的孩子，每人都有自己的角色，有些的孩子在五場不同的片段中分別演繹了不同的角色，這在許多的學校甚至於專業劇團也是不常見的。」

「可以說，我們所做的一切都遵循於我們的教學理念。無論是現場的交響樂團伴奏；還是邀請專業芭蕾舞明星和孩子同台演出；專業的舞台顧問現場指導等等，都是為了給孩子們創造專業演出的環境，讓他們從中感受與領會，在潛移默化的環境中去學習去改變。」

「我們希望可以給孩子們提供更多的機會來展示自己。」